Защита сообщила, где будет работать Митволь после освобождения

20:54 05.09.2025
происшествия
россия
красноярск
московская область (подмосковье)
олег митволь
красноярский краевой суд
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, после освобождения намерен работать заместителем гендиректора "Новых Известий" с зарплатой в размере 200 тысяч рублей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Защита предоставила суду гарантийное письмо о трудоустройстве в случае применения к нему положений статьей 80 УК РФ (замена неотбытого срока более мягким наказанием - ред.), из указанного письма следует, что Митволь после освобождения будет трудоустроен в должности заместителя генерального директора по коммерческой деятельности в АО "Информационно-Издательскую группу "Новые Известия" с предоставлением заработной платы в размере 200000 рублей", - сказано в документе. По словам защиты, зарплата позволит ему более эффективно возмещать установленный приговором ущерб. Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. 28 марта 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области. Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
происшествия, россия, красноярск, московская область (подмосковье), олег митволь, красноярский краевой суд
Происшествия, Россия, Красноярск, Московская область (Подмосковье), Олег Митволь, Красноярский краевой суд
Защита сообщила, где будет работать Митволь после освобождения

Митволь после освобождения намерен работать в "Новых Известиях"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, после освобождения намерен работать заместителем гендиректора "Новых Известий" с зарплатой в размере 200 тысяч рублей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Защита предоставила суду гарантийное письмо о трудоустройстве в случае применения к нему положений статьей 80 УК РФ (замена неотбытого срока более мягким наказанием - ред.), из указанного письма следует, что Митволь после освобождения будет трудоустроен в должности заместителя генерального директора по коммерческой деятельности в АО "Информационно-Издательскую группу "Новые Известия" с предоставлением заработной платы в размере 200000 рублей", - сказано в документе.
По словам защиты, зарплата позволит ему более эффективно возмещать установленный приговором ущерб.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. 28 марта 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
