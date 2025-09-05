https://ria.ru/20250905/mitvol-2040098869.html

Защита сообщила, где будет работать Митволь после освобождения

Защита сообщила, где будет работать Митволь после освобождения - РИА Новости, 05.09.2025

Защита сообщила, где будет работать Митволь после освобождения

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, после освобождения намерен работать... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 годам за хищения при строительстве метро в Красноярске, после освобождения намерен работать заместителем гендиректора "Новых Известий" с зарплатой в размере 200 тысяч рублей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Защита предоставила суду гарантийное письмо о трудоустройстве в случае применения к нему положений статьей 80 УК РФ (замена неотбытого срока более мягким наказанием - ред.), из указанного письма следует, что Митволь после освобождения будет трудоустроен в должности заместителя генерального директора по коммерческой деятельности в АО "Информационно-Издательскую группу "Новые Известия" с предоставлением заработной платы в размере 200000 рублей", - сказано в документе. По словам защиты, зарплата позволит ему более эффективно возмещать установленный приговором ущерб. Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. 28 марта 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области. Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.

