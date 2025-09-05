Митволь попросил о помиловании

https://ria.ru/20250905/mitvol-2040093657.html

происшествия

красноярск

россия

московская область (подмосковье)

олег митволь

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

красноярский краевой суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896251297_0:82:3351:1967_1920x0_80_0_0_420c52ca1c247c7cd7b2913416bd61c1.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, просил о помиловании, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости. "Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, <...> согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту Российской Федерации соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного", — говорится в документе. Комиссия учла и мнение Федеральной службы исполнения наказаний, которая дала Митволю положительную характеристику. Митволя задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался улететь в Турцию. В 2024 году его приговорили к тюремному сроку за мошенничество и взыскал более 940 миллионов рублей. В июле бизнесмена перевели в колонию в Московской области.Пока он находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов и едва не продали его недвижимость в Дубае. Участницу аферы арестовали и осудили на пять лет, а дело против ее подельников приостановили после того, как они пошли служить по контракту.

красноярск

россия

московская область (подмосковье)

