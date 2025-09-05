Рейтинг@Mail.ru
Митволь попросил о помиловании - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 05.09.2025 (обновлено: 20:37 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/mitvol-2040093657.html
Митволь попросил о помиловании
Митволь попросил о помиловании - РИА Новости, 05.09.2025
Митволь попросил о помиловании
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, просил о помиловании, сказано в... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T20:08:00+03:00
2025-09-05T20:37:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
московская область (подмосковье)
олег митволь
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
красноярский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896251297_0:82:3351:1967_1920x0_80_0_0_420c52ca1c247c7cd7b2913416bd61c1.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, просил о помиловании, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости. "Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, &lt;...&gt; согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту Российской Федерации соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного", — говорится в документе. Комиссия учла и мнение Федеральной службы исполнения наказаний, которая дала Митволю положительную характеристику. Митволя задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался улететь в Турцию. В 2024 году его приговорили к тюремному сроку за мошенничество и взыскал более 940 миллионов рублей. В июле бизнесмена перевели в колонию в Московской области.Пока он находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов и едва не продали его недвижимость в Дубае. Участницу аферы арестовали и осудили на пять лет, а дело против ее подельников приостановили после того, как они пошли служить по контракту.
https://ria.ru/20250905/mitvol-2040090830.html
https://ria.ru/20250203/mitvol-1996946838.html
красноярск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896251297_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_fc1e9610e571f844820f391705ca0f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, московская область (подмосковье), олег митволь, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), красноярский краевой суд
Происшествия, Красноярск, Россия, Московская область (Подмосковье), Олег Митволь, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Красноярский краевой суд
Митволь попросил о помиловании

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попросил о помиловании

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, просил о помиловании, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости.
"Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, <...> согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту Российской Федерации соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного", — говорится в документе.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Митволь работает в колонии завхозом клуба
Вчера, 19:51
Комиссия учла и мнение Федеральной службы исполнения наказаний, которая дала Митволю положительную характеристику.
Митволя задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался улететь в Турцию. В 2024 году его приговорили к тюремному сроку за мошенничество и взыскал более 940 миллионов рублей. В июле бизнесмена перевели в колонию в Московской области.
Пока он находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов и едва не продали его недвижимость в Дубае. Участницу аферы арестовали и осудили на пять лет, а дело против ее подельников приостановили после того, как они пошли служить по контракту.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей
3 февраля, 05:40
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияМосковская область (Подмосковье)Олег МитвольФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Красноярский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала