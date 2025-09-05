Митволь попросил о помиловании
Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попросил о помиловании
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, просил о помиловании, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости.
"Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, <...> согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту Российской Федерации соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного", — говорится в документе.
Комиссия учла и мнение Федеральной службы исполнения наказаний, которая дала Митволю положительную характеристику.
Митволя задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался улететь в Турцию. В 2024 году его приговорили к тюремному сроку за мошенничество и взыскал более 940 миллионов рублей. В июле бизнесмена перевели в колонию в Московской области.
Пока он находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов и едва не продали его недвижимость в Дубае. Участницу аферы арестовали и осудили на пять лет, а дело против ее подельников приостановили после того, как они пошли служить по контракту.
