Митволь работает в колонии завхозом клуба

Осужденный за хищения на 4,5 года Митволь работает завхозом в клубе при колонии
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, работает в колонии завхозом клуба, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Трудоустроен заведующим хозяйством клуба ИК-6, где работает по настоящее время", - сказано в документе.
Согласно доводам его защиты, Митволь нарушений установленного порядка отбывания наказания не допускал, к дисциплинарной ответственности не привлекался, дисциплинарных взысканий не имеет.
"В содеянном раскаялся, добросовестно выполняет поставленные перед ним администрацией учреждения задачи, работает. К труду относится положительно, порученные задания выполняет в срок и качественно", - отмечается в материалах.
По словам его адвоката, Митволь перевоспитался, в будущем исключает со своей стороны совершение каких-либо противоправных поступков. Администрация колонии, отмечала защита, характеризует его исключительно положительно, как ответственного, целеустремленного и исполнительного сотрудника.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. Двадцать восьмого марта 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. В июле бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и впоследствии осуждена на 5 лет участница аферы, ее следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.