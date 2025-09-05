Рейтинг@Mail.ru
Минцифры опубликовало список интернет-сервисов, доступных при ограничениях
16:38 05.09.2025 (обновлено: 16:56 05.09.2025)
Минцифры опубликовало список интернет-сервисов, доступных при ограничениях
Минцифры РФ опубликовало в своем Telegram-канале перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минцифры РФ опубликовало в своем Telegram-канале перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. Ранее в пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи. В опубликованный перечень вошли "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", национальный мессенджер Max, а также сервисы "Яндекса". Кроме того, россиянам будут доступны Ozon и Wildberries, "Авито", "Дзен" и Rutube. Пользователи также смогут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платежной системы "Мир", Федеральную платформу дистанционного голосования. Будут доступны и сайты операторов связи "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком" и T2. "Cписок будет дополняться", - пишет Минцифры. В августе глава министерства Максут Шадаев говорил, что Минцифры и операторы связи подготовили техническую схему доступа к массовым сервисам в условиях ограничения мобильного интернета. Россияне смогут воспользоваться ими, пройдя проверку через Captcha (тест для определения, является ли пользователь человеком или ботом). Кроме того, обсуждается утверждение единого порядка взаимодействия операторов с теми, кто может давать команды на включение и отключение мобильного интернета.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минцифры РФ опубликовало в своем Telegram-канале перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений.
Ранее в пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.
В опубликованный перечень вошли "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", национальный мессенджер Max, а также сервисы "Яндекса". Кроме того, россиянам будут доступны Ozon и Wildberries, "Авито", "Дзен" и Rutube.
Пользователи также смогут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платежной системы "Мир", Федеральную платформу дистанционного голосования. Будут доступны и сайты операторов связи "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком" и T2.
"Cписок будет дополняться", - пишет Минцифры.
В августе глава министерства Максут Шадаев говорил, что Минцифры и операторы связи подготовили техническую схему доступа к массовым сервисам в условиях ограничения мобильного интернета. Россияне смогут воспользоваться ими, пройдя проверку через Captcha (тест для определения, является ли пользователь человеком или ботом).
Кроме того, обсуждается утверждение единого порядка взаимодействия операторов с теми, кто может давать команды на включение и отключение мобильного интернета.
