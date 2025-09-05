Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг спрогнозировал рост выпуска продукции РЗМ к 2030 году - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/minpromtorg-2039810767.html
Минпромторг спрогнозировал рост выпуска продукции РЗМ к 2030 году
Минпромторг спрогнозировал рост выпуска продукции РЗМ к 2030 году - РИА Новости, 05.09.2025
Минпромторг спрогнозировал рост выпуска продукции РЗМ к 2030 году
Рост выпуска продукции редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России к 2030 году ожидается до 100 миллиардов рублей в год с 29 миллиардов в рамках... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T03:14:00+03:00
2025-09-05T03:14:00+03:00
экономика
россия
владивосток
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836579724_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_643a0cd0e614e496ad4e1d43746c5025.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рост выпуска продукции редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России к 2030 году ожидается до 100 миллиардов рублей в год с 29 миллиардов в рамках федерального соответствующего федерального проекта, следует из презентации Минпромторга на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Федеральный проект "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов"… Объем выпуска продукции РМ и РЗМ к 2030 году… Увеличение объема выпуска продукции редких и редкоземельных металлов от 29 до 100 миллиардов рублей", - говорится в презентации, которую представил замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константин Федоров. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250814/rossiya-2035381430.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836579724_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_9c29a10b693a5e87001d42e4ca5bd829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Минпромторг спрогнозировал рост выпуска продукции РЗМ к 2030 году

Минпромторг: выпуск продукции РЗМ к 2030 году вырастет в 3,5 раза

CC BY-SA 3.0 / Евгений Измайлов / Один из двух отвалов фосфогипса под Воскресенском в Московской области
Один из двух отвалов фосфогипса под Воскресенском в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
CC BY-SA 3.0 / Евгений Измайлов /
Один из двух отвалов фосфогипса под Воскресенском в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рост выпуска продукции редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России к 2030 году ожидается до 100 миллиардов рублей в год с 29 миллиардов в рамках федерального соответствующего федерального проекта, следует из презентации Минпромторга на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Федеральный проект "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов"… Объем выпуска продукции РМ и РЗМ к 2030 году… Увеличение объема выпуска продукции редких и редкоземельных металлов от 29 до 100 миллиардов рублей", - говорится в презентации, которую представил замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константин Федоров.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Ильменит - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Эксперт оценила потенциал сотрудничества России и США в сфере РЗМ
14 августа, 19:11
 
ЭкономикаРоссияВладивостокМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала