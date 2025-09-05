https://ria.ru/20250905/minpromtorg-2039810767.html

Минпромторг спрогнозировал рост выпуска продукции РЗМ к 2030 году

Минпромторг спрогнозировал рост выпуска продукции РЗМ к 2030 году - РИА Новости, 05.09.2025

Минпромторг спрогнозировал рост выпуска продукции РЗМ к 2030 году

Рост выпуска продукции редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России к 2030 году ожидается до 100 миллиардов рублей в год с 29 миллиардов в рамках... РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рост выпуска продукции редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России к 2030 году ожидается до 100 миллиардов рублей в год с 29 миллиардов в рамках федерального соответствующего федерального проекта, следует из презентации Минпромторга на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Федеральный проект "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов"… Объем выпуска продукции РМ и РЗМ к 2030 году… Увеличение объема выпуска продукции редких и редкоземельных металлов от 29 до 100 миллиардов рублей", - говорится в презентации, которую представил замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константин Федоров. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

