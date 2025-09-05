https://ria.ru/20250905/minpromtorg-2039807745.html

Минпромторг не будет вводить долю на полках для крепкого алкоголя из России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ пока не планирует вводить долю на торговых полках для российского крепкого алкоголя, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума. "Мы пока такое не планируем. Потому что мы будем системно двигаться по тем отраслям, где у нас вертикально интегрированное производство", - ответил он на вопрос, планируется ли распространить обязательную долю российского вина и на крепкие напитки. Минпромторг в октябре прошлого года опубликовал законопроект, в котором предложил ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин. Чекушов в четверг сообщил, что Минпромторг ожидает принятия законопроекта в осеннюю сессию, а в министерстве добавили, что действие российской полки в вине может начаться 1 марта 2026 года. В ноябре председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что доля в 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%. В декабре глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что министерство планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

