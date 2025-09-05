Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг предложил увеличить долю российского пива на полках - РИА Новости, 05.09.2025
00:31 05.09.2025 (обновлено: 08:20 05.09.2025)
Минпромторг предложил увеличить долю российского пива на полках
Минпромторг предложил увеличить долю российского пива на полках - РИА Новости, 05.09.2025
Минпромторг предложил увеличить долю российского пива на полках
Минпромторг России рассматривает возможность в дальнейшем распространить механизм минимальной доли российского вина на торговых полках и на отечественное пиво,... РИА Новости, 05.09.2025
экономика
россия
владивосток
дмитрий киселев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минпромторг России рассматривает возможность в дальнейшем распространить механизм минимальной доли российского вина на торговых полках и на отечественное пиво, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ-2025. "Пиво - это следующее направление, над которым мы хотим поработать. Потому что это тоже абсолютно интегрированная система. От выращивания собственного солода до представленности российского пива на полке. Хватит уже употреблять европейское пиво. У нас прекрасные российские пивоваренные компании", - ответил Чекушов на вопрос о том, планируется ли распространить механизм минимальной доли российского вина на торговых полках и на другие вида алкоголя. Он подчеркнул, что большинство заводов по производству пива в стране уже находится под контролем российского бизнеса. Минпромторг в октябре прошлого года опубликовал законопроект, в котором предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин. В ноябре председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что доля в 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%. В декабре Алиханов рассказал РИА Новости, что министерство планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
экономика, россия, владивосток, дмитрий киселев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Дмитрий Киселев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Минпромторг предложил увеличить долю российского пива на полках

Минпромторг рассматривает установление доли на полке для российского пива

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтатс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минпромторг России рассматривает возможность в дальнейшем распространить механизм минимальной доли российского вина на торговых полках и на отечественное пиво, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ-2025.
"Пиво - это следующее направление, над которым мы хотим поработать. Потому что это тоже абсолютно интегрированная система. От выращивания собственного солода до представленности российского пива на полке. Хватит уже употреблять европейское пиво. У нас прекрасные российские пивоваренные компании", - ответил Чекушов на вопрос о том, планируется ли распространить механизм минимальной доли российского вина на торговых полках и на другие вида алкоголя.
Производство пива - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Россия обогнала Германию по объемам производства пива, пишут СМИ
22 июля, 15:37
Он подчеркнул, что большинство заводов по производству пива в стране уже находится под контролем российского бизнеса.
Минпромторг в октябре прошлого года опубликовал законопроект, в котором предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин.
В ноябре председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что доля в 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%.
В декабре Алиханов рассказал РИА Новости, что министерство планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Пиво - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива
18 июля, 14:25
 
ЭкономикаРоссияВладивостокДмитрий КиселевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
