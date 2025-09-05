https://ria.ru/20250905/minpromtorg-2039801538.html

Минпромторг предложил увеличить долю российского пива на полках

Минпромторг предложил увеличить долю российского пива на полках - РИА Новости, 05.09.2025

Минпромторг предложил увеличить долю российского пива на полках

Минпромторг России рассматривает возможность в дальнейшем распространить механизм минимальной доли российского вина на торговых полках и на отечественное пиво,... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05

2025-09-05T00:31:00+03:00

2025-09-05T08:20:00+03:00

экономика

россия

владивосток

дмитрий киселев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минпромторг России рассматривает возможность в дальнейшем распространить механизм минимальной доли российского вина на торговых полках и на отечественное пиво, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ-2025. "Пиво - это следующее направление, над которым мы хотим поработать. Потому что это тоже абсолютно интегрированная система. От выращивания собственного солода до представленности российского пива на полке. Хватит уже употреблять европейское пиво. У нас прекрасные российские пивоваренные компании", - ответил Чекушов на вопрос о том, планируется ли распространить механизм минимальной доли российского вина на торговых полках и на другие вида алкоголя. Он подчеркнул, что большинство заводов по производству пива в стране уже находится под контролем российского бизнеса. Минпромторг в октябре прошлого года опубликовал законопроект, в котором предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин. В ноябре председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что доля в 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%. В декабре Алиханов рассказал РИА Новости, что министерство планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

владивосток

2025

Новости

ru-RU

