Минюст внес американскую и британскую организации в список нежелательных

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Американская организация "Сеть спонсоров прав человека"* и английский "Королевский объединенный институт оборонных исследований"* внесены в перечень нежелательных в России, следует из соответствующей базы министерства юстиции России. "Human Rights Funders Network* (HRFN*, "Сеть спонсоров прав человека"*) (США)… "Королевский объединенный институт оборонных исследований"* (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*, RUSI*), Великобритания", - следует из перечня. Кроме того, в данный реестр внесена швейцарская организация International Baccalaureate* ("Международный бакалавриат"*).* Иностранные организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

