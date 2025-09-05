https://ria.ru/20250905/minjust-2040044063.html
Минюст внес американскую и британскую организации в список нежелательных
Минюст внес американскую и британскую организации в список нежелательных - РИА Новости, 05.09.2025
Минюст внес американскую и британскую организации в список нежелательных
Американская организация "Сеть спонсоров прав человека"* и английский "Королевский объединенный институт оборонных исследований"* внесены в перечень... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Американская организация "Сеть спонсоров прав человека"* и английский "Королевский объединенный институт оборонных исследований"* внесены в перечень нежелательных в России, следует из соответствующей базы министерства юстиции России. "Human Rights Funders Network* (HRFN*, "Сеть спонсоров прав человека"*) (США)… "Королевский объединенный институт оборонных исследований"* (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*, RUSI*), Великобритания", - следует из перечня. Кроме того, в данный реестр внесена швейцарская организация International Baccalaureate* ("Международный бакалавриат"*).* Иностранные организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
