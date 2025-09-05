Рейтинг@Mail.ru
Минюст внес американскую и британскую организации в список нежелательных - РИА Новости, 05.09.2025
16:35 05.09.2025
Минюст внес американскую и британскую организации в список нежелательных
в мире
россия
сша
великобритания
министерство юстиции рф (минюст россии)
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Американская организация "Сеть спонсоров прав человека"* и английский "Королевский объединенный институт оборонных исследований"* внесены в перечень нежелательных в России, следует из соответствующей базы министерства юстиции России. "Human Rights Funders Network* (HRFN*, "Сеть спонсоров прав человека"*) (США)… "Королевский объединенный институт оборонных исследований"* (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*, RUSI*), Великобритания", - следует из перечня. Кроме того, в данный реестр внесена швейцарская организация International Baccalaureate* ("Международный бакалавриат"*).* Иностранные организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
россия
сша
великобритания
2025
в мире, россия, сша, великобритания, министерство юстиции рф (минюст россии)
В мире, Россия, США, Великобритания, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Американская организация "Сеть спонсоров прав человека"* и английский "Королевский объединенный институт оборонных исследований"* внесены в перечень нежелательных в России, следует из соответствующей базы министерства юстиции России.
«
"Human Rights Funders Network* (HRFN*, "Сеть спонсоров прав человека"*) (США)… "Королевский объединенный институт оборонных исследований"* (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*, RUSI*), Великобритания", - следует из перечня.
Кроме того, в данный реестр внесена швейцарская организация International Baccalaureate* ("Международный бакалавриат"*).
* Иностранные организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Минюст расширил перечень НПО, нежелательных в России
5 июня, 17:59
 
В миреРоссияСШАВеликобританияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
