При детонации мины пострадали три жителя Херсонской области

При детонации мины пострадали три жителя Херсонской области

Мина сдетонировала в городе Алешки Херсонской области, пострадали три человека, среди которых ребенок, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

2025-09-05T15:48:00+03:00

2025-09-05T15:48:00+03:00

2025-09-05T15:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Мина сдетонировала в городе Алешки Херсонской области, пострадали три человека, среди которых ребенок, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо."В Алешках в результате детонации мины пострадали три человека: женщины 1982 и 1969 годов рождения, а также ребенок 2012 года рождения. Погибших нет", - сказал Сальдо.По его словам, пострадавших госпитализировали. с диагнозами: минно-взрывная травма, контузия головного мозга, осколочные ранения бедра. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, заверил губернатор.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска

херсонская область

россия

2025

происшествия, херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины