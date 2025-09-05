Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили базы ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 05.09.2025
ВС России поразили базы ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области
ВС России поразили базы ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области
в мире
румыния
одесская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Места дислокации военных ВСУ, которых тренировали иностранные наемники, в том числе из Британии и Румынии, поражены ударами в Одесской области на юге Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В течение 4 сентября по Одесской области было нанесено несколько серий ударов, поразивших в том числе места концентрации военных ВСУ, которых тренировали иностранные инструкторы… Среди них преимущественно были британцы, но также находились военные из Румынии и других стран Восточной Европы", - сообщил Лебедев. По его словам, после ударов зафиксированы десятки погибших военных, в том числе иностранных наемников, к которым были направлены эвакуационные вертолеты.
румыния
одесская область
украина
в мире, румыния, одесская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Румыния, Одесская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские военнослужащие . Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Места дислокации военных ВСУ, которых тренировали иностранные наемники, в том числе из Британии и Румынии, поражены ударами в Одесской области на юге Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В течение 4 сентября по Одесской области было нанесено несколько серий ударов, поразивших в том числе места концентрации военных ВСУ, которых тренировали иностранные инструкторы… Среди них преимущественно были британцы, но также находились военные из Румынии и других стран Восточной Европы", - сообщил Лебедев.
По его словам, после ударов зафиксированы десятки погибших военных, в том числе иностранных наемников, к которым были направлены эвакуационные вертолеты.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияОдесская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
