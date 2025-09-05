https://ria.ru/20250905/mesta-2039914826.html

ВС России поразили базы ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области

ВС России поразили базы ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области - РИА Новости, 05.09.2025

ВС России поразили базы ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области

Места дислокации военных ВСУ, которых тренировали иностранные наемники, в том числе из Британии и Румынии, поражены ударами в Одесской области на юге Украины,... РИА Новости, 05.09.2025

ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Места дислокации военных ВСУ, которых тренировали иностранные наемники, в том числе из Британии и Румынии, поражены ударами в Одесской области на юге Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В течение 4 сентября по Одесской области было нанесено несколько серий ударов, поразивших в том числе места концентрации военных ВСУ, которых тренировали иностранные инструкторы… Среди них преимущественно были британцы, но также находились военные из Румынии и других стран Восточной Европы", - сообщил Лебедев. По его словам, после ударов зафиксированы десятки погибших военных, в том числе иностранных наемников, к которым были направлены эвакуационные вертолеты.

