https://ria.ru/20250905/mesta-2039914826.html
ВС России поразили базы ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области
ВС России поразили базы ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области - РИА Новости, 05.09.2025
ВС России поразили базы ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области
Места дислокации военных ВСУ, которых тренировали иностранные наемники, в том числе из Британии и Румынии, поражены ударами в Одесской области на юге Украины,... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:47:00+03:00
2025-09-05T10:47:00+03:00
2025-09-05T10:47:00+03:00
в мире
румыния
одесская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg
ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Места дислокации военных ВСУ, которых тренировали иностранные наемники, в том числе из Британии и Румынии, поражены ударами в Одесской области на юге Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В течение 4 сентября по Одесской области было нанесено несколько серий ударов, поразивших в том числе места концентрации военных ВСУ, которых тренировали иностранные инструкторы… Среди них преимущественно были британцы, но также находились военные из Румынии и других стран Восточной Европы", - сообщил Лебедев. По его словам, после ударов зафиксированы десятки погибших военных, в том числе иностранных наемников, к которым были направлены эвакуационные вертолеты.
https://ria.ru/20250905/pushkar-2039361871.html
румыния
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e5dfc482726cc3bed6df39b194234bbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, одесская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Румыния, Одесская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России поразили базы ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области
Лебедев: в Одесской области поражены места дислокации иностранных наемников