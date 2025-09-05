https://ria.ru/20250905/merts-2040034134.html
Мерц рассказал, как готовился к визиту в США
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что тщательно готовился к состоявшемуся в июне первому после вступления в должность визиту в Вашингтон, смотря видео с посещавшими до него Белый дом политиками, и ожидал "шоу" президента США Дональда Трампа. "В начале июня я впервые посетил Дональда Трампа в Вашингтоне. Я очень тщательно подготовился к этой встрече, например, посмотрев видео с теми, кто был у него до меня… Как там сидеть? Как с ними разговаривать?" - заявил Мерц в интервью своей партии Христианско-демократический союз (ХДС), размещенном на ее YouTube-канале. Политик добавил, что заранее сказал себе, что это будет "шоу" Трампа и оно должно у него состояться. "А ты там, скорее, я не хочу сказать статист, это было бы неверно, но ты гость. Он (Трамп – ред.) общается с прессой. Я сидел глубоко в кресле, не на краю спереди. Я сначала послушал, а потом и сам говорил пару минут", - добавил канцлер. Мерц посетил США впервые после вступления в должность 5 июня. Тогда ему задали лишь один вопрос под самый конец 45-минутной совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, всё остальное время немецкий политик слушал монолог президента США.
