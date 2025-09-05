https://ria.ru/20250905/merts-2040034134.html

Мерц рассказал, как готовился к визиту в США

Мерц рассказал, как готовился к визиту в США - РИА Новости, 05.09.2025

Мерц рассказал, как готовился к визиту в США

Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что тщательно готовился к состоявшемуся в июне первому после вступления в должность визиту в Вашингтон, смотря видео с... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T15:54:00+03:00

2025-09-05T15:54:00+03:00

2025-09-05T15:54:00+03:00

в мире

сша

германия

дональд трамп

фридрих мерц

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что тщательно готовился к состоявшемуся в июне первому после вступления в должность визиту в Вашингтон, смотря видео с посещавшими до него Белый дом политиками, и ожидал "шоу" президента США Дональда Трампа. "В начале июня я впервые посетил Дональда Трампа в Вашингтоне. Я очень тщательно подготовился к этой встрече, например, посмотрев видео с теми, кто был у него до меня… Как там сидеть? Как с ними разговаривать?" - заявил Мерц в интервью своей партии Христианско-демократический союз (ХДС), размещенном на ее YouTube-канале. Политик добавил, что заранее сказал себе, что это будет "шоу" Трампа и оно должно у него состояться. "А ты там, скорее, я не хочу сказать статист, это было бы неверно, но ты гость. Он (Трамп – ред.) общается с прессой. Я сидел глубоко в кресле, не на краю спереди. Я сначала послушал, а потом и сам говорил пару минут", - добавил канцлер. Мерц посетил США впервые после вступления в должность 5 июня. Тогда ему задали лишь один вопрос под самый конец 45-минутной совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, всё остальное время немецкий политик слушал монолог президента США.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021184410.html

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, хдс/хсс