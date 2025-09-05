https://ria.ru/20250905/medvedev-2040081280.html
Медведев призвал консультироваться по гарантиям для Украины с Россией
Медведев призвал консультироваться по гарантиям для Украины с Россией - РИА Новости, 05.09.2025
Медведев призвал консультироваться по гарантиям для Украины с Россией
При разработке любых предложений по гарантиям безопасности Украины нужно консультироваться с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 05.09.2025
СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. При разработке любых предложений по гарантиям безопасности Украины нужно консультироваться с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Вот они (участники "коалиции желающих" - ред.) собираются и рассуждают на тему того, какие гарантии дать этой самой Украине. Они нас-то спросили? Если идет конфликт, если продолжается специальная военная операция, то, как минимум, при разработке любых предложений они должны консультироваться с нами", - сказал Медведев журналистам, находясь на границе с Финляндией. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече " коалиции желающих" в формате видеоконференции.
