Медведев заявил, что Стубба давно интересовал украинский вопрос - РИА Новости, 05.09.2025
СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, рассказал, что лично знает финского президента Александра Стубба, отметив его энергичность и то, что того давно интересовал украинский вопрос. "Я вообще его лично знаю. Он такой энергичный парень, какую бы должность ни занимал: он и министром иностранных дел был, много чего говорил, потом премьер-министром был, даже звонил мне и предлагал созваниваться. Кстати, тогда, уже в тот период, его интересовал украинский вопрос", - сказал Медведев журналистам. Зампредседателя Совбеза добавил, что Стубба также интересовала ситуация, которая возникла после возвращения Крыма в юрисдикцию России. "И сейчас он этим активно занимается. Зачем? Не знаю. Может, какие-то фантомные боли", - заключил Медведев. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие государства Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, рассказал, что лично знает финского президента Александра Стубба, отметив его энергичность и то, что того давно интересовал украинский вопрос.
"Я вообще его лично знаю. Он такой энергичный парень, какую бы должность ни занимал: он и министром иностранных дел был, много чего говорил, потом премьер-министром был, даже звонил мне и предлагал созваниваться. Кстати, тогда, уже в тот период, его интересовал украинский вопрос", - сказал Медведев журналистам.
Зампредседателя Совбеза добавил, что Стубба также интересовала ситуация, которая возникла после возвращения Крыма в юрисдикцию России.
"И сейчас он этим активно занимается. Зачем? Не знаю. Может, какие-то фантомные боли", - заключил Медведев.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие государства Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
