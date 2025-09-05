https://ria.ru/20250905/medvedev-2040081102.html

Медведев заявил, что Стубба давно интересовал украинский вопрос

СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, рассказал, что лично знает финского президента Александра Стубба, отметив его энергичность и то, что того давно интересовал украинский вопрос. "Я вообще его лично знаю. Он такой энергичный парень, какую бы должность ни занимал: он и министром иностранных дел был, много чего говорил, потом премьер-министром был, даже звонил мне и предлагал созваниваться. Кстати, тогда, уже в тот период, его интересовал украинский вопрос", - сказал Медведев журналистам. Зампредседателя Совбеза добавил, что Стубба также интересовала ситуация, которая возникла после возвращения Крыма в юрисдикцию России. "И сейчас он этим активно занимается. Зачем? Не знаю. Может, какие-то фантомные боли", - заключил Медведев. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие государства Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

