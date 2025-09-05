https://ria.ru/20250905/medvedev-2040080927.html

Медведев прокомментировал заявления президента Финляндии по Украине

Медведев прокомментировал заявления президента Финляндии по Украине - РИА Новости, 05.09.2025

Медведев прокомментировал заявления президента Финляндии по Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Финляндии Александра Стубба по украинскому вопросу, выразил надежду, что они не определяют РИА Новости, 05.09.2025

СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Финляндии Александра Стубба по украинскому вопросу, выразил надежду, что они не определяют мейнстрим финской политики. "Как известно, еще в период, когда началась Великая Отечественная война, финский дипломатический представитель во время встречи с Германом Герингом услышал следующую фразу от немцев, что, мол, мы готовы передать любое количество российской земли, какое вы только пожелаете. Я думаю, что это все где-то бродит у разных людей, но, надеюсь, что это не определяет мейнстрим финской политической ситуации", - сказал журналистам Медведев на российско-финской границе. Ранее Стубб заявлял, что идёт конкретное планирование участия Финляндии в обеспечении гарантий безопасности Украины, решения будут приниматься совместно с правительством и парламентом. Он сообщал, что Финляндия еще не приняла решение о том, как будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности, речи об отправке финских военных на Украину не шло. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

