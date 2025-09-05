Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал заявления президента Финляндии по Украине - РИА Новости, 05.09.2025
18:57 05.09.2025
Медведев прокомментировал заявления президента Финляндии по Украине
Медведев прокомментировал заявления президента Финляндии по Украине
СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Финляндии Александра Стубба по украинскому вопросу, выразил надежду, что они не определяют мейнстрим финской политики. "Как известно, еще в период, когда началась Великая Отечественная война, финский дипломатический представитель во время встречи с Германом Герингом услышал следующую фразу от немцев, что, мол, мы готовы передать любое количество российской земли, какое вы только пожелаете. Я думаю, что это все где-то бродит у разных людей, но, надеюсь, что это не определяет мейнстрим финской политической ситуации", - сказал журналистам Медведев на российско-финской границе. Ранее Стубб заявлял, что идёт конкретное планирование участия Финляндии в обеспечении гарантий безопасности Украины, решения будут приниматься совместно с правительством и парламентом. Он сообщал, что Финляндия еще не приняла решение о том, как будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности, речи об отправке финских военных на Украину не шло. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Медведев прокомментировал заявления президента Финляндии по Украине

СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Финляндии Александра Стубба по украинскому вопросу, выразил надежду, что они не определяют мейнстрим финской политики.
"Как известно, еще в период, когда началась Великая Отечественная война, финский дипломатический представитель во время встречи с Германом Герингом услышал следующую фразу от немцев, что, мол, мы готовы передать любое количество российской земли, какое вы только пожелаете. Я думаю, что это все где-то бродит у разных людей, но, надеюсь, что это не определяет мейнстрим финской политической ситуации", - сказал журналистам Медведев на российско-финской границе.
Ранее Стубб заявлял, что идёт конкретное планирование участия Финляндии в обеспечении гарантий безопасности Украины, решения будут приниматься совместно с правительством и парламентом. Он сообщал, что Финляндия еще не приняла решение о том, как будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности, речи об отправке финских военных на Украину не шло.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
