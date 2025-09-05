https://ria.ru/20250905/medvedev-2040080763.html
Медведев прокомментировал попытки Финляндии вмешаться в вопросы по Украине
Медведев прокомментировал попытки Финляндии вмешаться в вопросы по Украине - РИА Новости, 05.09.2025
Медведев прокомментировал попытки Финляндии вмешаться в вопросы по Украине
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на попытки финской стороны вмешиваться в различные вопросы, связанные с Украиной, от которых нет "никакого... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T18:56:00+03:00
2025-09-05T18:56:00+03:00
2025-09-05T18:56:00+03:00
в мире
украина
финляндия
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на попытки финской стороны вмешиваться в различные вопросы, связанные с Украиной, от которых нет "никакого толка". Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Финляндия еще не приняла решение о том, как будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине. Он отметил, что на данный момент речь не идет об отправке финских военных на Украину. "Лезут в самые разные вопросы, это правда, занимаются украинской проблематикой. Есть ли от этого толк? Да никакого толка, мне кажется, нет. Тем более Финляндия вот здесь, а Украина совершенно в другой части", - сказал Медведев журналистам, находясь на российско-финской границе.
https://ria.ru/20250905/medvedev-2040080099.html
украина
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия, россия, дмитрий медведев
В мире, Украина, Финляндия, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал попытки Финляндии вмешаться в вопросы по Украине
Медведев: от попыток Финляндии вмешаться в вопросы по Украине нет никакого толка