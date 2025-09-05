https://ria.ru/20250905/medvedev-2040080763.html

Медведев прокомментировал попытки Финляндии вмешаться в вопросы по Украине

СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на попытки финской стороны вмешиваться в различные вопросы, связанные с Украиной, от которых нет "никакого толка". Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Финляндия еще не приняла решение о том, как будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине. Он отметил, что на данный момент речь не идет об отправке финских военных на Украину. "Лезут в самые разные вопросы, это правда, занимаются украинской проблематикой. Есть ли от этого толк? Да никакого толка, мне кажется, нет. Тем более Финляндия вот здесь, а Украина совершенно в другой части", - сказал Медведев журналистам, находясь на российско-финской границе.

