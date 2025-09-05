https://ria.ru/20250905/medvedev-2040080606.html
Медведев рассказал об обстановке на границе с Финляндией
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об обстановке на российско-финской границе, заявил, что там тихо, спокойно, никто никуда не ходит. РИА Новости, 05.09.2025
СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об обстановке на российско-финской границе, заявил, что там тихо, спокойно, никто никуда не ходит. "Посмотрели на границу. Тихо, спокойно, никто никуда не ходит", - сказал Медведев журналистам, находясь на границе с Финляндией.
