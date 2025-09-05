https://ria.ru/20250905/medvedev-2040080380.html

Медведев назвал заявления президента Финляндии по Украине фантомными болями

2025-09-05T18:52:00+03:00

россия

финляндия

республика крым

дмитрий медведев

в мире

украина

СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о заявлениях президента Финляндии Александра Стубба по украинскому вопросу, назвал их "фантомными болями". "Его интересовал украинский вопрос (уже давно - ред.), да, значит, и ситуация, которая возникла после возвращения Крыма в юрисдикцию Российской Федерации. Вот, ну и сейчас он этим активно занимается. Зачем - не знаю, может какие-то фантомные боли", - сказал журналистам Медведев, находясь на российско-финской границе.

россия, финляндия, республика крым, дмитрий медведев, в мире, украина