Медведев заявил, что Россия не стремится к перекройке границ
Медведев заявил, что Россия не стремится к перекройке границ - РИА Новости, 05.09.2025
Медведев заявил, что Россия не стремится к перекройке границ
05.09.2025
СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Россия никому не угрожает и не стремится к перекройкам границ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы неоднократно говорили, что мы никому не угрожаем, что не стремимся к каким-то перекройкам границ", - сказал он журналистам у российско-финской границы.
