"Российская угроза" придумана, заявил Медведев

СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. "Российская угроза" придумана, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Придумали себе "российскую угрозу". Я понимаю, что это просто способ сплотить электорат в тех или иных странах и израсходовать деньги на определенные цели. Везде за этим стоит вполне очевидный экономический интерес", - сказал он журналистам на границе с Финляндией.
