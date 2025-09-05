Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Зеленского незаконным лидером Украины
18:48 05.09.2025
Медведев назвал Зеленского незаконным лидером Украины
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского нынешним незаконным лидером Украины. РИА Новости, 05.09.2025
в мире
финляндия
украина
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского нынешним незаконным лидером Украины. "Недавно (президент Финляндии Александр Стубб - ред.) сказал, что Финляндия победила Советский Союз. Все на эту тему посмеялись, но еще раз напомню, что это, наверное, лучшая рекомендация нынешнему незаконному лидеру Украины (Владимиру Зеленому - ред.) о том, каким образом впоследствии объяснять, что случится на переговорах. Вот таким путем, наверное", - сказал Медведев журналистам, находясь на границе с Финляндией.
в мире, финляндия, украина, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский
В мире, Финляндия, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского нынешним незаконным лидером Украины.
"Недавно (президент Финляндии Александр Стубб - ред.) сказал, что Финляндия победила Советский Союз. Все на эту тему посмеялись, но еще раз напомню, что это, наверное, лучшая рекомендация нынешнему незаконному лидеру Украины (Владимиру Зеленому - ред.) о том, каким образом впоследствии объяснять, что случится на переговорах. Вот таким путем, наверное", - сказал Медведев журналистам, находясь на границе с Финляндией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Медведев заявил о личной мести Зеленскому со стороны российского народа
6 января, 11:36
 
