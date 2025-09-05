https://ria.ru/20250905/medvedev-2040079458.html

Медведев назвал Зеленского незаконным лидером Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского нынешним незаконным лидером Украины. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T18:48:00+03:00

СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского нынешним незаконным лидером Украины. "Недавно (президент Финляндии Александр Стубб - ред.) сказал, что Финляндия победила Советский Союз. Все на эту тему посмеялись, но еще раз напомню, что это, наверное, лучшая рекомендация нынешнему незаконному лидеру Украины (Владимиру Зеленому - ред.) о том, каким образом впоследствии объяснять, что случится на переговорах. Вот таким путем, наверное", - сказал Медведев журналистам, находясь на границе с Финляндией.

https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992653716.html

Наталья Макарова

