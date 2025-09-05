https://ria.ru/20250905/medvedev-2040077871.html

Финляндия строит инфраструктуру для военных у границы, заявил Медведев

Финляндия строит инфраструктуру для военных у границы, заявил Медведев - РИА Новости, 05.09.2025

Финляндия строит инфраструктуру для военных у границы, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о строительстве Финляндией инфраструктуры на российско-финской границе, пригодной для размещения воинских... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T18:45:00+03:00

2025-09-05T18:45:00+03:00

2025-09-05T19:26:00+03:00

финляндия

россия

дмитрий медведев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155641/93/1556419381_0:53:3006:1744_1920x0_80_0_0_20fc6d70c21d1c3c59303272d90b78c3.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о строительстве Финляндией инфраструктуры на российско-финской границе, пригодной для размещения воинских частей. "Мы только что были на границе с Финляндией. Там если не военная активность, то вовсю строятся стены, заградительные сооружения и прочее. А такая инфраструктура годится для размещения воинских частей" - сказал он на совещании.

https://ria.ru/20250905/medvedev-2040075936.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, россия, дмитрий медведев, в мире