Финляндия строит инфраструктуру для военных у границы, заявил Медведев

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о строительстве Финляндией инфраструктуры на российско-финской границе, пригодной для размещения воинских частей. "Мы только что были на границе с Финляндией. Там если не военная активность, то вовсю строятся стены, заградительные сооружения и прочее. А такая инфраструктура годится для размещения воинских частей" - сказал он на совещании.
