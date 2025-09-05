Рейтинг@Mail.ru
Финляндия строит инфраструктуру для военных у границы, заявил Медведев
18:45 05.09.2025 (обновлено: 19:26 05.09.2025)
Финляндия строит инфраструктуру для военных у границы, заявил Медведев
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о строительстве Финляндией инфраструктуры на российско-финской границе, пригодной для размещения воинских частей. "Мы только что были на границе с Финляндией. Там если не военная активность, то вовсю строятся стены, заградительные сооружения и прочее. А такая инфраструктура годится для размещения воинских частей" - сказал он на совещании.
Финляндия строит инфраструктуру для военных у границы, заявил Медведев

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о строительстве Финляндией инфраструктуры на российско-финской границе, пригодной для размещения воинских частей.
«
"Мы только что были на границе с Финляндией. Там если не военная активность, то вовсю строятся стены, заградительные сооружения и прочее. А такая инфраструктура годится для размещения воинских частей" - сказал он на совещании.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты границ
Вчера, 18:30
 
