https://ria.ru/20250905/medvedev-2040075936.html
Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты границ
Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты границ - РИА Новости, 05.09.2025
Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты границ
России необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T18:30:00+03:00
2025-09-05T18:30:00+03:00
2025-09-05T18:39:00+03:00
россия
дмитрий медведев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930046975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a66632fee5478b5b8593cc0a590f86f4.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. России необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нам, безусловно, необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование. Об этом мы с губернаторами говорили", - сказал он в пятницу на совещании после посещения российско-финской границы.
https://ria.ru/20250905/medvedev-2040075806.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930046975_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_0cfb19bf71539fab416324c2de1a346e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты границ
Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты госграницы