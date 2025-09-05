Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты границ - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 05.09.2025 (обновлено: 18:39 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/medvedev-2040075936.html
Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты границ
Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты границ - РИА Новости, 05.09.2025
Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты границ
России необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T18:30:00+03:00
2025-09-05T18:39:00+03:00
россия
дмитрий медведев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930046975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a66632fee5478b5b8593cc0a590f86f4.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. России необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нам, безусловно, необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование. Об этом мы с губернаторами говорили", - сказал он в пятницу на совещании после посещения российско-финской границы.
https://ria.ru/20250905/medvedev-2040075806.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930046975_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_0cfb19bf71539fab416324c2de1a346e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты границ

Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты госграницы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. России необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Нам, безусловно, необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование. Об этом мы с губернаторами говорили", - сказал он в пятницу на совещании после посещения российско-финской границы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Медведев рассказал об усилении военной активности вблизи территории России
Вчера, 18:28
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала