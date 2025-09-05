https://ria.ru/20250905/medvedev-2040075806.html

Медведев рассказал об усилении военной активности вблизи территории России

2025-09-05T18:28:00+03:00

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи территории России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Соседи, к сожалению, а именно страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи нашей территории", - сказал он на совещании после посещения российско-финской границы.

https://ria.ru/20250905/medvedev-2040075936.html

