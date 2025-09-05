Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал об усилении военной активности вблизи территории России
18:28 05.09.2025
Медведев рассказал об усилении военной активности вблизи территории России
Страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи территории России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи территории России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Соседи, к сожалению, а именно страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи нашей территории", - сказал он на совещании после посещения российско-финской границы.
россия, дмитрий медведев, балтия, финляндия, безопасность, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Балтия, Финляндия, Безопасность, В мире
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи территории России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Соседи, к сожалению, а именно страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи нашей территории", - сказал он на совещании после посещения российско-финской границы.
