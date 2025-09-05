https://ria.ru/20250905/medvedev-2040075806.html
Медведев рассказал об усилении военной активности вблизи территории России
Страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи территории России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи территории России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Соседи, к сожалению, а именно страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи нашей территории", - сказал он на совещании после посещения российско-финской границы.
