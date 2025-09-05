Рейтинг@Mail.ru
Предложения "коалиции желающих" не будут иметь последствий, заявил Медведев
18:25 05.09.2025 (обновлено: 18:27 05.09.2025)
Предложения "коалиции желающих" не будут иметь последствий, заявил Медведев
украина
дмитрий медведев
в мире
россия
великобритания
кир стармер
эммануэль макрон
нато
СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о предложениях "коалиции желающих" по Украине, заявил, что никаких последствий это иметь не будет.Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече "коалиции желающих" в формате видеоконференции. Как сообщил Макрон, 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания."Они сами себе что-то там придумывают, вытаскивают из разных мест. Потом предъявляют это в качестве гарантий. Никаких последствий это иметь не будет. Это совершенно очевидно", - сказал Медведев журналистам на границе с Финляндией, отвечая на вопрос РИА Новости об адекватности предложений "коалиции желающих".Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
россия
великобритания
украина, дмитрий медведев, в мире, россия, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, нато
Украина, Дмитрий Медведев, В мире, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
СВЕТОГОРСК (Ленинградская обл.), 5 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о предложениях "коалиции желающих" по Украине, заявил, что никаких последствий это иметь не будет.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече "коалиции желающих" в формате видеоконференции. Как сообщил Макрон, 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания.
«
"Они сами себе что-то там придумывают, вытаскивают из разных мест. Потом предъявляют это в качестве гарантий. Никаких последствий это иметь не будет. Это совершенно очевидно", - сказал Медведев журналистам на границе с Финляндией, отвечая на вопрос РИА Новости об адекватности предложений "коалиции желающих".
Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
