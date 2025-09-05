"Маршрут Трампа" осложнит отношения Армении и России, считает политолог
Саймс: проект "маршрут Трампа" может осложнить отношения Армении и России
Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 сен - РИА Новости. Проект "маршрут Трампа", предполагающий создание транспортной связи между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через армянскую территорию, может по объективным причинам осложнить отношения между Арменией и Россией, заявил политолог Дмитрий Саймс, выступая на конференции "Армения - ЕАЭС" в Ереване.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Также Ереван согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
"Я не могу вам сказать, задумывалось ли ли это как антироссийский проект. Я могу вам сказать с моей точки зрения: по объективным последствиям этот проект, конечно, может создать осложнение между Арменией и Россией", - заявил Сайм, отвечая на вопрос, как повлияют трехсторонние договоренности лидеров Армении, США и Азербайджана на отношения Еревана и Москвы.
По его словам, насколько это соответствует интересам Армении, стоит решать армянскому народу. "Но думать, что с геополитической точки зрения Армения может согласиться на такой шаг, не заплатив какую-то цену в отношениях с Россией и не усложнив отношения с Москвой... было бы наивно", - отметил эксперт.
