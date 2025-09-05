СМИ: Макрон приостановил десятки назначений перед голосованием
Europe 1: Макрон приостановил назначения перед голосованием по вотуму доверия
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приостановил десятки назначений высокопоставленных чиновников министерств перед ожидаемым голосованием по вотуму доверия правительству, чтобы не создавать впечатления паники, сообщает в пятницу радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.
"За кулисами приостановка этих назначений интерпретируется как политический ход. За несколько дней до голосования о доверии в следующий понедельник, которое, если не произойдет ничего неожиданного, должно привести к падению правительства (премьера Франсуа - ред.) Байру, глава государства не хотел создавать впечатление, что администрация президента находится в панике", - передает радио со ссылкой на советника исполнительных властей.
По информации радиостанции, уже утвержденные назначения должны были быть включены в повестку дня Совета министров в среду. Речь идет о 52 высокопоставленных чиновниках в различных ведомствах, включая министерство экономики или министерство юстиции.
В августе премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.
Первый вотум недоверия премьеру Франции Байру не приняли
16 января, 20:13