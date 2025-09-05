https://ria.ru/20250905/makron-2039938762.html

Во Франции отреагировали на новый план Макрона против России

Во Франции отреагировали на новый план Макрона против России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке вооруженных сил на Украину ведет к третьей мировой, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х."Макрон <…> в прямом эфире заявил, что на Украину отправят французских солдат. Бессмысленная провокация, которая приближает нас к мировой войне! Какое же безумие!" — предупредил он.В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.Накануне Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

