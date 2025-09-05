Рейтинг@Mail.ru
Во Франции отреагировали на новый план Макрона против России
11:42 05.09.2025 (обновлено: 14:11 05.09.2025)
Во Франции отреагировали на новый план Макрона против России
Во Франции отреагировали на новый план Макрона против России
в мире
украина
франция
россия
николя дюпон-эньян
эммануэль макрон
владимир путин
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке вооруженных сил на Украину ведет к третьей мировой, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х."Макрон &lt;…&gt; в прямом эфире заявил, что на Украину отправят французских солдат. Бессмысленная провокация, которая приближает нас к мировой войне! Какое же безумие!" — предупредил он.В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.Накануне Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
украина
франция
россия
Во Франции отреагировали на новый план Макрона против России

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке вооруженных сил на Украину ведет к третьей мировой, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.
"Макрон <…> в прямом эфире заявил, что на Украину отправят французских солдат. Бессмысленная провокация, которая приближает нас к мировой войне! Какое же безумие!" — предупредил он.
В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.
Накануне Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
