Во Франции отреагировали на новый план Макрона против России
Во Франции отреагировали на новый план Макрона против России - РИА Новости, 05.09.2025
Во Франции отреагировали на новый план Макрона против России
План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке вооруженных сил на Украину ведет к третьей мировой, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке вооруженных сил на Украину ведет к третьей мировой, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х."Макрон <…> в прямом эфире заявил, что на Украину отправят французских солдат. Бессмысленная провокация, которая приближает нас к мировой войне! Какое же безумие!" — предупредил он.В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.Накануне Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
Во Франции отреагировали на новый план Макрона против России
Дюпон-Эньян: план Макрона по отправке войск на Украину ведет к третьей мировой