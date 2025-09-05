https://ria.ru/20250905/maduro-2039827178.html

Мадуро объявил об "активации" 8-миллионного ополчения Венесуэлы

МЕХИКО, 5 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируется мобилизовать свыше восьми миллионов человек."Мир удивился нашему массовому призыву, когда целые семьи записывались в каждой общине страны. Завтра, 5 сентября, в течение всего дня будет проведен первый цикл активации всех записавшихся в милицию, будут вызваны и резервисты на всех уровнях", — сказал Мадуро в ходе заседания во дворце Мирафлорес, посвященного укреплению плана "Квадранты мира" и развитию общинных округов, его выступление транслировалось в социальных сетях.По словам главы государства, впервые в истории Венесуэлы в пятницу начнут функционировать общинные подразделения милиции UCM, охватывающие всю территорию страны. Он уточнил, что они будут работать совместно с 15 751 базой народной обороны — по числу избирательных участков в стране. "Цель на завтра — мобилизовать 8,2 миллиона венесуэльцев, находящихся в национальной системе обороны. В дополнение к мощной базе из 4,5 миллиона ополченцев, уже прошедших многолетнюю подготовку, к ним присоединятся новобранцы", — заявил президент. Мадуро подчеркнул, что главная цель мобилизации — укрепить национальную систему обороны и обеспечить "стабильность, мир, свободу, жизнь и счастье народа". Как уточнил министр обороны Владимир Падрино Лопес, процесс набора в милицию станет постоянным через государственную платформу Sistema Patria. Мадуро в августе выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции, чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США. Генпрокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди 8 августа объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление прозвучало после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.

