Мадуро объявил об "активации" 8-миллионного ополчения Венесуэлы
06:50 05.09.2025 (обновлено: 10:59 05.09.2025)
Мадуро объявил об "активации" 8-миллионного ополчения Венесуэлы
Мадуро объявил об "активации" 8-миллионного ополчения Венесуэлы - РИА Новости, 05.09.2025
Мадуро объявил об "активации" 8-миллионного ополчения Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируется... РИА Новости, 05.09.2025
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
МЕХИКО, 5 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируется мобилизовать свыше восьми миллионов человек.&quot;Мир удивился нашему массовому призыву, когда целые семьи записывались в каждой общине страны. Завтра, 5 сентября, в течение всего дня будет проведен первый цикл активации всех записавшихся в милицию, будут вызваны и резервисты на всех уровнях&quot;, — сказал Мадуро в ходе заседания во дворце Мирафлорес, посвященного укреплению плана &quot;Квадранты мира&quot; и развитию общинных округов, его выступление транслировалось в социальных сетях.По словам главы государства, впервые в истории Венесуэлы в пятницу начнут функционировать общинные подразделения милиции UCM, охватывающие всю территорию страны. Он уточнил, что они будут работать совместно с 15 751 базой народной обороны — по числу избирательных участков в стране. "Цель на завтра — мобилизовать 8,2 миллиона венесуэльцев, находящихся в национальной системе обороны. В дополнение к мощной базе из 4,5 миллиона ополченцев, уже прошедших многолетнюю подготовку, к ним присоединятся новобранцы", — заявил президент. Мадуро подчеркнул, что главная цель мобилизации — укрепить национальную систему обороны и обеспечить "стабильность, мир, свободу, жизнь и счастье народа". Как уточнил министр обороны Владимир Падрино Лопес, процесс набора в милицию станет постоянным через государственную платформу Sistema Patria. Мадуро в августе выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции, чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США. Генпрокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди 8 августа объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление прозвучало после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Мадуро объявил об "активации" 8-миллионного ополчения Венесуэлы

Мадуро объявил о начале работы ополчения с пятницы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 5 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируется мобилизовать свыше восьми миллионов человек.
"Мир удивился нашему массовому призыву, когда целые семьи записывались в каждой общине страны. Завтра, 5 сентября, в течение всего дня будет проведен первый цикл активации всех записавшихся в милицию, будут вызваны и резервисты на всех уровнях", — сказал Мадуро в ходе заседания во дворце Мирафлорес, посвященного укреплению плана "Квадранты мира" и развитию общинных округов, его выступление транслировалось в социальных сетях.

Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Истребители ВВС Венесуэлы пролетели над военным судном США, заявил Пентагон
06:47
По словам главы государства, впервые в истории Венесуэлы в пятницу начнут функционировать общинные подразделения милиции UCM, охватывающие всю территорию страны. Он уточнил, что они будут работать совместно с 15 751 базой народной обороны — по числу избирательных участков в стране.
"Цель на завтра — мобилизовать 8,2 миллиона венесуэльцев, находящихся в национальной системе обороны. В дополнение к мощной базе из 4,5 миллиона ополченцев, уже прошедших многолетнюю подготовку, к ним присоединятся новобранцы", — заявил президент.
Мадуро подчеркнул, что главная цель мобилизации — укрепить национальную систему обороны и обеспечить "стабильность, мир, свободу, жизнь и счастье народа".
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Глава Пентагона высказался о возможности смены режима в Венесуэле
3 сентября, 15:36
Как уточнил министр обороны Владимир Падрино Лопес, процесс набора в милицию станет постоянным через государственную платформу Sistema Patria.
Мадуро в августе выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции, чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США.
Генпрокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди 8 августа объявила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.
Заявление прозвучало после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Мадуро рассказал, сколько ракет США нацелили на Венесуэлу
1 сентября, 22:22
 
