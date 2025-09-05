Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР женщина получила 16 лет колонии за шпионаж
19:53 05.09.2025
В ЛНР женщина получила 16 лет колонии за шпионаж
В ЛНР женщина получила 16 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 05.09.2025
В ЛНР женщина получила 16 лет колонии за шпионаж
Верховный суд ЛНР признал виновной в шпионаже 40-летнюю Лину Смирнову и приговорил ее к 16 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 05.09.2025
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР признал виновной в шпионаже 40-летнюю Лину Смирнову и приговорил ее к 16 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней Лины Смирновой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила Усачева. Суд установил, что с декабря 2022 года по май 2023 года Смирнова, имеющая гражданство Украины, добровольно осуществляла сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные она передавала украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Смирнову к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила Усачева. Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по ЛНР.
происшествия, луганская народная республика, россия, украина
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Украина
В ЛНР женщина получила 16 лет колонии за шпионаж

Суд в ЛНР приговорил женщину к 16 годам колонии за шпионаж

ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР признал виновной в шпионаже 40-летнюю Лину Смирнову и приговорил ее к 16 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
"Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней Лины Смирновой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила Усачева.
Суд установил, что с декабря 2022 года по май 2023 года Смирнова, имеющая гражданство Украины, добровольно осуществляла сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные она передавала украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Смирнову к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила Усачева.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по ЛНР.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Херсонской области задержали украинского шпиона
4 сентября, 09:47
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
