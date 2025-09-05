https://ria.ru/20250905/lnr-2040091117.html
В ЛНР женщина получила 16 лет колонии за шпионаж
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР признал виновной в шпионаже 40-летнюю Лину Смирнову и приговорил ее к 16 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней Лины Смирновой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила Усачева. Суд установил, что с декабря 2022 года по май 2023 года Смирнова, имеющая гражданство Украины, добровольно осуществляла сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные она передавала украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Смирнову к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила Усачева. Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по ЛНР.
