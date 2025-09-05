Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 05.09.2025
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону
Верховный суд ЛНР признал виновным в шпионаже 40-летнего Артема Матвеева и приговорил его к 17 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 05.09.2025
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
украина
происшествия
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР признал виновным в шпионаже 40-летнего Артема Матвеева и приговорил его к 17 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего Артема Матвеева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила Усачева. Суд установил, что в январе 2023 года Матвеев, имеющий гражданство Украины, добровольно осуществлял сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные он передавал украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Матвееву к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Усачева. Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по ЛНР.
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону

Верховный суд ЛНР приговорил украинского шпиона Матвеева к 17 годам колонии

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР признал виновным в шпионаже 40-летнего Артема Матвеева и приговорил его к 17 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
"Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего Артема Матвеева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила Усачева.
Суд установил, что в январе 2023 года Матвеев, имеющий гражданство Украины, добровольно осуществлял сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные он передавал украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Матвееву к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Усачева.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по ЛНР.
