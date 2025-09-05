https://ria.ru/20250905/lnr-2039998879.html
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 05.09.2025
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону
Верховный суд ЛНР признал виновным в шпионаже 40-летнего Артема Матвеева и приговорил его к 17 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T14:10:00+03:00
2025-09-05T14:10:00+03:00
2025-09-05T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР признал виновным в шпионаже 40-летнего Артема Матвеева и приговорил его к 17 годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего Артема Матвеева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила Усачева. Суд установил, что в январе 2023 года Матвеев, имеющий гражданство Украины, добровольно осуществлял сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные он передавал украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Матвееву к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Усачева. Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по ЛНР.
https://ria.ru/20250820/delo-2036610148.html
https://ria.ru/20250826/estoniya-2037738920.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Происшествия
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону
Верховный суд ЛНР приговорил украинского шпиона Матвеева к 17 годам колонии