Брат Каддафи призвал генсека ООН расследовать свержение лидера Джамахирии - РИА Новости, 05.09.2025
10:39 05.09.2025
Брат Каддафи призвал генсека ООН расследовать свержение лидера Джамахирии
КАИР, 5 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Генсек ООН Антониу Гутерреш должен расследовать свержение и убийство лидера Ливии Муаммара Каддафи, произошедшее в 2011 году, ливийскому народу должны быть принесены извинения, заявил РИА Новости двоюродный брат покойного лидера Джамахирии, политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии" Ахмед Каддаф ад-Дам. "Мы призываем генерального секретаря ООН Гутерреша расследовать события 2011 года, чтобы мы могли исправить ситуацию, узнать правду", - сказал ад-Дам. По его мнению, генсеку ООН следует изучить заявления лидеров стран, поддерживавших вторжение в Ливию в 2011 году и свержение Каддафи, и опубликованные документы. "Агрессия должна быть расследована. Ливийскому народу должны быть принесены извинения", - добавил политик. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
© AP Photo / Sergei GritsЛивийский лидер Муаммар Каддафи в Минске, 3 ноября 2008
Ливийский лидер Муаммар Каддафи в Минске, 3 ноября 2008 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Ливийский лидер Муаммар Каддафи в Минске, 3 ноября 2008. Архивное фото
КАИР, 5 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Генсек ООН Антониу Гутерреш должен расследовать свержение и убийство лидера Ливии Муаммара Каддафи, произошедшее в 2011 году, ливийскому народу должны быть принесены извинения, заявил РИА Новости двоюродный брат покойного лидера Джамахирии, политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии" Ахмед Каддаф ад-Дам.
"Мы призываем генерального секретаря ООН Гутерреша расследовать события 2011 года, чтобы мы могли исправить ситуацию, узнать правду", - сказал ад-Дам.
Ливия - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Ливии оценили предложенную ООН дорожную карту
2 сентября, 07:25
По его мнению, генсеку ООН следует изучить заявления лидеров стран, поддерживавших вторжение в Ливию в 2011 году и свержение Каддафи, и опубликованные документы.
"Агрессия должна быть расследована. Ливийскому народу должны быть принесены извинения", - добавил политик.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Ливии предложили выслать миссию ООН из страны
2 сентября, 04:11
 
