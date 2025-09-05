Брат Каддафи призвал генсека ООН расследовать свержение лидера Джамахирии

https://ria.ru/20250905/livija-2039912465.html

КАИР, 5 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Генсек ООН Антониу Гутерреш должен расследовать свержение и убийство лидера Ливии Муаммара Каддафи, произошедшее в 2011 году, ливийскому народу должны быть принесены извинения, заявил РИА Новости двоюродный брат покойного лидера Джамахирии, политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии" Ахмед Каддаф ад-Дам. "Мы призываем генерального секретаря ООН Гутерреша расследовать события 2011 года, чтобы мы могли исправить ситуацию, узнать правду", - сказал ад-Дам. По его мнению, генсеку ООН следует изучить заявления лидеров стран, поддерживавших вторжение в Ливию в 2011 году и свержение Каддафи, и опубликованные документы. "Агрессия должна быть расследована. Ливийскому народу должны быть принесены извинения", - добавил политик. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.

