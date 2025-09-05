Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" готов к любому решению по электроэнергии с ЗАЭС, заявил Лихачев
03:41 05.09.2025
"Росатом" готов к любому решению по электроэнергии с ЗАЭС, заявил Лихачев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" готов к любому решению об использовании электроэнергии с Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Часть электроэнергии с ЗАЭС может стать предметом международного сотрудничества, сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума. "Мы готовы к любому решению", - сказал Лихачев. "Росатом" выполнит решение, если оно будет принято руководством России, подчеркнул он.
россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, вэф-2025
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, ВЭФ-2025
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" готов к любому решению об использовании электроэнергии с Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Часть электроэнергии с ЗАЭС может стать предметом международного сотрудничества, сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.
"Мы готовы к любому решению", - сказал Лихачев.
"Росатом" выполнит решение, если оно будет принято руководством России, подчеркнул он.
Лихачев оценил возможность международного сотрудничества по ЗАЭС
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, ВЭФ-2025
 
 
