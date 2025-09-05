https://ria.ru/20250905/likhachev-2039811717.html
"Росатом" готов к любому решению по электроэнергии с ЗАЭС, заявил Лихачев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" готов к любому решению об использовании электроэнергии с Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Часть электроэнергии с ЗАЭС может стать предметом международного сотрудничества, сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума. "Мы готовы к любому решению", - сказал Лихачев. "Росатом" выполнит решение, если оно будет принято руководством России, подчеркнул он.
