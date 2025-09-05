https://ria.ru/20250905/laos-2040019229.html
Лаос обсудит с Россией помощь в преодолении пошлин США
экономика
лаос
сша
россия
введение трампом пошлин на импорт
в мире
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия и Лаос сверят данные по торговле, чтобы помочь Вьентьяну решать проблемы, связанные с повышением тарифов США, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Вчера у меня была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Мы говорили и об укреплении торговых отношений между нашими странами. Очень скоро, 24 октября, состоится заседание межправительственной лаосско-российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая тщательно сверит данные о товарах, которыми мы обмениваемся в рамках двусторонней торговли, и выяснит, по каким позициям есть возможность увеличить объемы поставок, чтобы помочь Лаосу решать проблемы, связанные с влиянием на экономику одностороннего повышения таможенных тарифов США", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
лаос
сша
россия
