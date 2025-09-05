Рейтинг@Mail.ru
Лаос обсудит с Россией помощь в преодолении пошлин США - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 05.09.2025 (обновлено: 15:04 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/laos-2040019229.html
Лаос обсудит с Россией помощь в преодолении пошлин США
Лаос обсудит с Россией помощь в преодолении пошлин США - РИА Новости, 05.09.2025
Лаос обсудит с Россией помощь в преодолении пошлин США
Россия и Лаос сверят данные по торговле, чтобы помочь Вьентьяну решать проблемы, связанные с повышением тарифов США, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:03:00+03:00
2025-09-05T15:04:00+03:00
экономика
лаос
сша
россия
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873549049_0:110:2148:1318_1920x0_80_0_0_54c485dacf118e10c0b8a48b672b002c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия и Лаос сверят данные по торговле, чтобы помочь Вьентьяну решать проблемы, связанные с повышением тарифов США, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Вчера у меня была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Мы говорили и об укреплении торговых отношений между нашими странами. Очень скоро, 24 октября, состоится заседание межправительственной лаосско-российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая тщательно сверит данные о товарах, которыми мы обмениваемся в рамках двусторонней торговли, и выяснит, по каким позициям есть возможность увеличить объемы поставок, чтобы помочь Лаосу решать проблемы, связанные с влиянием на экономику одностороннего повышения таможенных тарифов США", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/ssha-2039996278.html
лаос
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873549049_391:0:2148:1318_1920x0_80_0_0_93659f8292603718c448da59c84ef031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, лаос, сша, россия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Экономика, Лаос, США, Россия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Лаос обсудит с Россией помощь в преодолении пошлин США

Лаос и Россия обсудят, как Москва может помочь справиться с пошлинами США

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и Лаоса
Государственные флаги Российской Федерации и Лаоса - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и Лаоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия и Лаос сверят данные по торговле, чтобы помочь Вьентьяну решать проблемы, связанные с повышением тарифов США, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Вчера у меня была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Мы говорили и об укреплении торговых отношений между нашими странами. Очень скоро, 24 октября, состоится заседание межправительственной лаосско-российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая тщательно сверит данные о товарах, которыми мы обмениваемся в рамках двусторонней торговли, и выяснит, по каким позициям есть возможность увеличить объемы поставок, чтобы помочь Лаосу решать проблемы, связанные с влиянием на экономику одностороннего повышения таможенных тарифов США", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Премьер Лаоса обвинил США в нарушении торгового законодательства
14:05
 
ЭкономикаЛаосСШАРоссияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала