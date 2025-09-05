https://ria.ru/20250905/laos-2040019229.html

Лаос обсудит с Россией помощь в преодолении пошлин США

Лаос обсудит с Россией помощь в преодолении пошлин США - РИА Новости, 05.09.2025

Лаос обсудит с Россией помощь в преодолении пошлин США

Россия и Лаос сверят данные по торговле, чтобы помочь Вьентьяну решать проблемы, связанные с повышением тарифов США, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T15:03:00+03:00

2025-09-05T15:03:00+03:00

2025-09-05T15:04:00+03:00

экономика

лаос

сша

россия

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873549049_0:110:2148:1318_1920x0_80_0_0_54c485dacf118e10c0b8a48b672b002c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия и Лаос сверят данные по торговле, чтобы помочь Вьентьяну решать проблемы, связанные с повышением тарифов США, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Вчера у меня была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Мы говорили и об укреплении торговых отношений между нашими странами. Очень скоро, 24 октября, состоится заседание межправительственной лаосско-российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая тщательно сверит данные о товарах, которыми мы обмениваемся в рамках двусторонней торговли, и выяснит, по каким позициям есть возможность увеличить объемы поставок, чтобы помочь Лаосу решать проблемы, связанные с влиянием на экономику одностороннего повышения таможенных тарифов США", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/ssha-2039996278.html

лаос

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, лаос, сша, россия, введение трампом пошлин на импорт, в мире