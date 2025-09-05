Рейтинг@Mail.ru
Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 05.09.2025 (обновлено: 08:41 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/laos-2039866115.html
Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, заявил премьер
Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2025
Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, заявил премьер
Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, в том числе с дружественными странами, заявил премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:33:00+03:00
2025-09-05T08:41:00+03:00
в мире
лаос
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039865641_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_2e58f9b18a99af14823374152c4ea949.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, в том числе с дружественными странами, заявил премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Лаос - это единственная страна-член АСЕАН, которая не имеет выхода к морю. Поэтому для нас очень важно выступать той страной, которая использует свое стратегическое местоположение. Мы хотим обеспечить максимальную связанность через сухопутные маршруты и таким образом развивать логистику в регионе в целом", - сказал премьер министр Лаоса на пленарном заседании Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039863382.html
лаос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039865641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e26859476229d29565227465f413aedf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лаос, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
В мире, Лаос, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, заявил премьер

Премьер Сипхандон: Лаос хочет обеспечить связанность через сухопутные маршруты

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонексай Сипхандон на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонексай Сипхандон на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонексай Сипхандон на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, в том числе с дружественными странами, заявил премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Лаос - это единственная страна-член АСЕАН, которая не имеет выхода к морю. Поэтому для нас очень важно выступать той страной, которая использует свое стратегическое местоположение. Мы хотим обеспечить максимальную связанность через сухопутные маршруты и таким образом развивать логистику в регионе в целом", - сказал премьер министр Лаоса на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Для применения запасов угля нужны современные технологии, заявил Путин
08:27
 
В миреЛаосВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала