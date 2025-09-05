https://ria.ru/20250905/laos-2039866115.html
Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, заявил премьер
Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2025
Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, заявил премьер
Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, в том числе с дружественными странами, заявил премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:33:00+03:00
2025-09-05T08:33:00+03:00
2025-09-05T08:41:00+03:00
в мире
лаос
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039865641_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_2e58f9b18a99af14823374152c4ea949.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, в том числе с дружественными странами, заявил премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Лаос - это единственная страна-член АСЕАН, которая не имеет выхода к морю. Поэтому для нас очень важно выступать той страной, которая использует свое стратегическое местоположение. Мы хотим обеспечить максимальную связанность через сухопутные маршруты и таким образом развивать логистику в регионе в целом", - сказал премьер министр Лаоса на пленарном заседании Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039863382.html
лаос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039865641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e26859476229d29565227465f413aedf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лаос, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
В мире, Лаос, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, заявил премьер
Премьер Сипхандон: Лаос хочет обеспечить связанность через сухопутные маршруты