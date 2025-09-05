https://ria.ru/20250905/laos-2039866115.html

Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, заявил премьер

Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, в том числе с дружественными странами, заявил премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Лаос хочет развивать логистику в своем регионе, в том числе с дружественными странами, заявил премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Лаос - это единственная страна-член АСЕАН, которая не имеет выхода к морю. Поэтому для нас очень важно выступать той страной, которая использует свое стратегическое местоположение. Мы хотим обеспечить максимальную связанность через сухопутные маршруты и таким образом развивать логистику в регионе в целом", - сказал премьер министр Лаоса на пленарном заседании Восточного экономического форума.

