Премьер Лаоса заявил о стремлении к сотрудничеству в БРИКС
Премьер Лаоса заявил о стремлении к сотрудничеству в БРИКС
2025-09-05T08:22:00+03:00
2025-09-05T08:22:00+03:00
2025-09-05T08:43:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Лаос стремится к сотрудничеству в БРИКС и других "открытых механизмах", заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Лаос также стремится к сотрудничеству в рамках открытых механизмов, мы видим, что именно в рамках такого сотрудничества мы можем найти решения для современных вызовов", - отметил он, говоря о роли БРИКС.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
