https://ria.ru/20250905/kvn-2039969686.html
Тульская область приняла Всероссийский фестиваль детского "КВН.Первые"
Тульская область приняла Всероссийский фестиваль детского "КВН.Первые" - РИА Новости, 05.09.2025
Тульская область приняла Всероссийский фестиваль детского "КВН.Первые"
В Тульской области прошла торжественная церемония открытия XIV Всероссийского фестиваля детских команд "КВН.Первые", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T12:54:00+03:00
2025-09-05T12:54:00+03:00
2025-09-05T12:54:00+03:00
тульская область
квн
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039968497_0:182:1801:1195_1920x0_80_0_0_185214dd334c99ef620bd834d0589a31.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Тульской области прошла торжественная церемония открытия XIV Всероссийского фестиваля детских команд "КВН.Первые", сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что Тульская область впервые принимает фестиваль. Церемония прошла в парк-отеле "Шахтер" в Алексинском районе. По данным пресс-службы, мероприятие провели в регионе благодаря заключению соглашения о сотрудничестве между правительством области и Телевизионным творческим объединением (ТТО) "АМИК". Документ подписали губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор ТТО "АМИК" Александр Масляков. В фестивале принимают участие 145 команд из 60 российских регионов, а также из Республики Беларусь. Среди них заявлены как начинающие команды, так и опытные игроки, ранее выступавшие в телевизионном проекте "КВН ДЕТИ" и Всероссийской Юниор-Лиге. В открытии фестиваля приняли участие заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин. Он выступил с приветственной речью от имени главы региона, поблагодарив "АМИК" и "Движение Первых" за выбор Тульской области в качестве площадки для проведения фестиваля. "Ребята, пробуйте себя в самых разных направлениях, будьте активными и занимайтесь творчеством. Находите то, что вам по душе, развивайтесь в этом направлении и добивайтесь успехов. От нашей молодежи зависит будущее всей страны. Движение КВН - одно из важнейших направлений молодежной политики", – приводит пресс-служба слова Давлетшина. Он также отметил, что в область приехали ребята из других регионов, пообещал сделать все для их интересного и комфортного пребывания в регионе. В течение шести дней участников ждут мастер-классы по актерскому мастерству, хореографии, сценической речи и другим творческим направлениям. Помимо этого, ребята смогут пообщаться на мотивационных встречах с известными личностями и увидеть выступления звезд Высшей лиги КВН. Финальным мероприятием станет гала-концерт, на сцене которого соберутся лучшие команды фестиваля. "В Тульскую область приехали как опытные, так и новые команды. Каждая из них покинет фестиваль с багажом новых знаний и навыков, знакомствами с ребятами из разных регионов. Проделана колоссальная работа, чтобы фестиваль прошел динамично и полезно, а тысячи других ребят узнали, что детский КВН открывает широкие возможности для творчества и путь к большой сцене для каждого ребенка", — сказал руководитель Детского КВН в России Руслан Волошин. Всероссийский фестиваль детских команд "КВН.Первые" представляет собой проект, в котором молодые таланты могут раскрыть свой потенциал, развить креативность, а также командный дух и лидерские качества. Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250901/panteleev-2038949626.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039968497_76:0:1676:1200_1920x0_80_0_0_8c1cb394d5a2113a71e9ebca6aab3760.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
квн, тульская область
Тульская область, КВН, Тульская область
Тульская область приняла Всероссийский фестиваль детского "КВН.Первые"
В Тульской области стартовал Всероссийский фестиваль детского "КВН.Первые"
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Тульской области прошла торжественная церемония открытия XIV Всероссийского фестиваля детских команд "КВН.Первые", сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что Тульская область впервые принимает фестиваль. Церемония прошла в парк-отеле "Шахтер" в Алексинском районе.
По данным пресс-службы, мероприятие провели в регионе благодаря заключению соглашения о сотрудничестве между правительством области и Телевизионным творческим объединением (ТТО) "АМИК". Документ подписали губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор ТТО "АМИК" Александр Масляков.
В фестивале принимают участие 145 команд из 60 российских регионов, а также из Республики Беларусь. Среди них заявлены как начинающие команды, так и опытные игроки, ранее выступавшие в телевизионном проекте "КВН ДЕТИ" и Всероссийской Юниор-Лиге.
В открытии фестиваля приняли участие заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин. Он выступил с приветственной речью от имени главы региона, поблагодарив "АМИК" и "Движение Первых" за выбор Тульской области в качестве площадки для проведения фестиваля.
"Ребята, пробуйте себя в самых разных направлениях, будьте активными и занимайтесь творчеством. Находите то, что вам по душе, развивайтесь в этом направлении и добивайтесь успехов. От нашей молодежи зависит будущее всей страны. Движение КВН - одно из важнейших направлений молодежной политики", – приводит пресс-служба слова Давлетшина.
Он также отметил, что в область приехали ребята из других регионов, пообещал сделать все для их интересного и комфортного пребывания в регионе.
В течение шести дней участников ждут мастер-классы по актерскому мастерству, хореографии, сценической речи и другим творческим направлениям. Помимо этого, ребята смогут пообщаться на мотивационных встречах с известными личностями и увидеть выступления звезд Высшей лиги КВН. Финальным мероприятием станет гала-концерт, на сцене которого соберутся лучшие команды фестиваля.
"В Тульскую область приехали как опытные, так и новые команды. Каждая из них покинет фестиваль с багажом новых знаний и навыков, знакомствами с ребятами из разных регионов. Проделана колоссальная работа, чтобы фестиваль прошел динамично и полезно, а тысячи других ребят узнали, что детский КВН открывает широкие возможности для творчества и путь к большой сцене для каждого ребенка", — сказал руководитель Детского КВН в России Руслан Волошин.
Всероссийский фестиваль детских команд "КВН.Первые" представляет собой проект, в котором молодые таланты могут раскрыть свой потенциал, развить креативность, а также командный дух и лидерские качества.
Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети".