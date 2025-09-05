https://ria.ru/20250905/kvn-2039969686.html

Тульская область приняла Всероссийский фестиваль детского "КВН.Первые"

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Тульской области прошла торжественная церемония открытия XIV Всероссийского фестиваля детских команд "КВН.Первые", сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что Тульская область впервые принимает фестиваль. Церемония прошла в парк-отеле "Шахтер" в Алексинском районе. По данным пресс-службы, мероприятие провели в регионе благодаря заключению соглашения о сотрудничестве между правительством области и Телевизионным творческим объединением (ТТО) "АМИК". Документ подписали губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор ТТО "АМИК" Александр Масляков. В фестивале принимают участие 145 команд из 60 российских регионов, а также из Республики Беларусь. Среди них заявлены как начинающие команды, так и опытные игроки, ранее выступавшие в телевизионном проекте "КВН ДЕТИ" и Всероссийской Юниор-Лиге. В открытии фестиваля приняли участие заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин. Он выступил с приветственной речью от имени главы региона, поблагодарив "АМИК" и "Движение Первых" за выбор Тульской области в качестве площадки для проведения фестиваля. "Ребята, пробуйте себя в самых разных направлениях, будьте активными и занимайтесь творчеством. Находите то, что вам по душе, развивайтесь в этом направлении и добивайтесь успехов. От нашей молодежи зависит будущее всей страны. Движение КВН - одно из важнейших направлений молодежной политики", – приводит пресс-служба слова Давлетшина. Он также отметил, что в область приехали ребята из других регионов, пообещал сделать все для их интересного и комфортного пребывания в регионе. В течение шести дней участников ждут мастер-классы по актерскому мастерству, хореографии, сценической речи и другим творческим направлениям. Помимо этого, ребята смогут пообщаться на мотивационных встречах с известными личностями и увидеть выступления звезд Высшей лиги КВН. Финальным мероприятием станет гала-концерт, на сцене которого соберутся лучшие команды фестиваля. "В Тульскую область приехали как опытные, так и новые команды. Каждая из них покинет фестиваль с багажом новых знаний и навыков, знакомствами с ребятами из разных регионов. Проделана колоссальная работа, чтобы фестиваль прошел динамично и полезно, а тысячи других ребят узнали, что детский КВН открывает широкие возможности для творчества и путь к большой сцене для каждого ребенка", — сказал руководитель Детского КВН в России Руслан Волошин. Всероссийский фестиваль детских команд "КВН.Первые" представляет собой проект, в котором молодые таланты могут раскрыть свой потенциал, развить креативность, а также командный дух и лидерские качества. Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

