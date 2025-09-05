https://ria.ru/20250905/kursk-2039934550.html

Один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи в Курске

Один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи в Курске - РИА Новости, 05.09.2025

Один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи в Курске

Три пассажира машины скорой помощи получили ранения, ещё один скончался на месте в результате ДТП с автомобилем с полуприцепом, проводится проверка, сообщили в... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T11:29:00+03:00

2025-09-05T11:29:00+03:00

2025-09-05T11:29:00+03:00

происшествия

курская область

курск

ульяновский автомобильный завод (уаз)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039931849_16:0:1040:576_1920x0_80_0_0_ca2748b2a35e2ef79675614cd8bcf453.jpg

КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Три пассажира машины скорой помощи получили ранения, ещё один скончался на месте в результате ДТП с автомобилем с полуприцепом, проводится проверка, сообщили в пятницу в полиции по Курской области. Утром в пятницу в пресс-службе полиции по региону сообщили, что на пересечении улицы Красной Армии и улицы Добролюбова в Курске произошло столкновение автомобиля DAF с полуприцепом под управлением водителя 1977 года рождения и автомобиля УАЗ под управлением водителя 1998 года рождения. "В результате дорожно-транспортного прошествия пассажир автомобиля УАЗ 1977 года рождения скончался на месте. Пассажиры данного автомобиля 2001 года рождения, 2003 года рождения и девушка 2005 года рождения поручили ранения и были госпитализированы", - сообщили в Telegram-канале УМВД России по Курской области. Уточняется, что от столкновения автомобиль DAF допустил наезд на припаркованный автомобиль Опель. "По данному ДТП проводится проверка. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250902/dtp-2039156377.html

курская область

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, курск, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство внутренних дел рф (мвд россии)