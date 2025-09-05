https://ria.ru/20250905/kursk-2039934550.html
Один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи в Курске
Один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи в Курске - РИА Новости, 05.09.2025
Один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи в Курске
Три пассажира машины скорой помощи получили ранения, ещё один скончался на месте в результате ДТП с автомобилем с полуприцепом, проводится проверка, сообщили в... РИА Новости, 05.09.2025
КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Три пассажира машины скорой помощи получили ранения, ещё один скончался на месте в результате ДТП с автомобилем с полуприцепом, проводится проверка, сообщили в пятницу в полиции по Курской области. Утром в пятницу в пресс-службе полиции по региону сообщили, что на пересечении улицы Красной Армии и улицы Добролюбова в Курске произошло столкновение автомобиля DAF с полуприцепом под управлением водителя 1977 года рождения и автомобиля УАЗ под управлением водителя 1998 года рождения. "В результате дорожно-транспортного прошествия пассажир автомобиля УАЗ 1977 года рождения скончался на месте. Пассажиры данного автомобиля 2001 года рождения, 2003 года рождения и девушка 2005 года рождения поручили ранения и были госпитализированы", - сообщили в Telegram-канале УМВД России по Курской области. Уточняется, что от столкновения автомобиль DAF допустил наезд на припаркованный автомобиль Опель. "По данному ДТП проводится проверка. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
