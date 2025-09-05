https://ria.ru/20250905/kuban-2039974481.html

Задержанный на Кубани подросток признался в поджоге релейного шкафа

Задержанный на Кубани подросток признался в поджоге релейного шкафа

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае подросток признался, что получил от украинских спецслужб 900 долларов за поджог релейного шкафа на железнодорожных путях, следует из видео, предоставленного ФСБ РФ. Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги, нанятого украинскими спецслужбами. ФСБ показала кадры задержания злоумышленника. "В целях дополнительного заработка зашел на Telegram-канал. Там мне предложили работу по поджогу релейных ящиков на ж/д путях. Я сделал преступление - поджог. Получил за него 900 долларов. Как понял позже, этот заказ был сделан украинскими спецслужбами", - сказал задержанный на видео. Он раскаялся в содеянном и заявил, что деньги того не стоили.

