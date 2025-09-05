Рейтинг@Mail.ru
Задержанный на Кубани подросток признался в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 05.09.2025 (обновлено: 13:16 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/kuban-2039974481.html
Задержанный на Кубани подросток признался в поджоге релейного шкафа
Задержанный на Кубани подросток признался в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 05.09.2025
Задержанный на Кубани подросток признался в поджоге релейного шкафа
Задержанный в Краснодарском крае подросток признался, что получил от украинских спецслужб 900 долларов за поджог релейного шкафа на железнодорожных путях,... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T13:08:00+03:00
2025-09-05T13:16:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
светлана петренко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
северо-кавказская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039980372_3:0:1265:710_1920x0_80_0_0_3a38305a64c21a4f13a806aef7b45ec1.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае подросток признался, что получил от украинских спецслужб 900 долларов за поджог релейного шкафа на железнодорожных путях, следует из видео, предоставленного ФСБ РФ. Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги, нанятого украинскими спецслужбами. ФСБ показала кадры задержания злоумышленника. "В целях дополнительного заработка зашел на Telegram-канал. Там мне предложили работу по поджогу релейных ящиков на ж/д путях. Я сделал преступление - поджог. Получил за него 900 долларов. Как понял позже, этот заказ был сделан украинскими спецслужбами", - сказал задержанный на видео. Он раскаялся в содеянном и заявил, что деньги того не стоили.
https://ria.ru/20250827/zaderzhanie-2037796872.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039980372_161:0:1108:710_1920x0_80_0_0_fafd24d62ce738fd776b61c9d760f42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, светлана петренко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), северо-кавказская железная дорога
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Светлана Петренко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Северо-Кавказская железная дорога
Задержанный на Кубани подросток признался в поджоге релейного шкафа

Задержанный на Кубани подросток получил 900 долларов за поджог релейного шкафа

© Следком/TelegramРабота СК РФ на месте поджога релейного шкафа в Краснодарском крае
Работа СК РФ на месте поджога релейного шкафа в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Следком/Telegram
Работа СК РФ на месте поджога релейного шкафа в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае подросток признался, что получил от украинских спецслужб 900 долларов за поджог релейного шкафа на железнодорожных путях, следует из видео, предоставленного ФСБ РФ.
Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги, нанятого украинскими спецслужбами.
ФСБ показала кадры задержания злоумышленника.
«
"В целях дополнительного заработка зашел на Telegram-канал. Там мне предложили работу по поджогу релейных ящиков на ж/д путях. Я сделал преступление - поджог. Получил за него 900 долларов. Как понял позже, этот заказ был сделан украинскими спецслужбами", - сказал задержанный на видео.
Он раскаялся в содеянном и заявил, что деньги того не стоили.
Задержание агента СБУ, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего диверсию в Энгельсе
27 августа, 10:23
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияСветлана ПетренкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Северо-Кавказская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала