Рейтинг@Mail.ru
Посетители "Крокуса" не понимали, что совершается теракт - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/krokus-2039803814.html
Посетители "Крокуса" не понимали, что совершается теракт
Посетители "Крокуса" не понимали, что совершается теракт - РИА Новости, 05.09.2025
Посетители "Крокуса" не понимали, что совершается теракт
Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске не понимали, что совершается террористический акт, они слышали хлопки и... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T01:28:00+03:00
2025-09-05T01:28:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033216092_0:16:3584:2032_1920x0_80_0_0_18be11a657700b5ca5de0b92fff52304.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске не понимали, что совершается террористический акт, они слышали хлопки и считали происходящее "недоразумением", сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса. "В суде в ходе опроса люди сообщали, что слышали хлопки, не понимали, что случилось, что это теракт, считали происходящее недоразумением",- сказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
https://ria.ru/20250904/nachalnik-2039566834.html
https://ria.ru/20250904/krokus-2039528539.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033216092_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_b8afbd764b045743a32ee251305daa57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ)
Посетители "Крокуса" не понимали, что совершается теракт

Посетители "Крокуса" не понимали, что в концертном зале совершается теракт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске не понимали, что совершается террористический акт, они слышали хлопки и считали происходящее "недоразумением", сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса.
"В суде в ходе опроса люди сообщали, что слышали хлопки, не понимали, что случилось, что это теракт, считали происходящее недоразумением",- сказал собеседник агентства.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Начальника красногорского ОМВД допросили по делу о теракте в "Крокусе"
Вчера, 08:15
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Посетительница "Крокуса" рассказала, как распознала автоматные очереди
Вчера, 02:00
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллКрокусСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала