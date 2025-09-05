https://ria.ru/20250905/krokus-2039803814.html

Посетители "Крокуса" не понимали, что совершается теракт

Посетители "Крокуса" не понимали, что совершается теракт - РИА Новости, 05.09.2025

Посетители "Крокуса" не понимали, что совершается теракт

Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске не понимали, что совершается террористический акт, они слышали хлопки и... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T01:28:00+03:00

2025-09-05T01:28:00+03:00

2025-09-05T01:28:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033216092_0:16:3584:2032_1920x0_80_0_0_18be11a657700b5ca5de0b92fff52304.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске не понимали, что совершается террористический акт, они слышали хлопки и считали происходящее "недоразумением", сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса. "В суде в ходе опроса люди сообщали, что слышали хлопки, не понимали, что случилось, что это теракт, считали происходящее недоразумением",- сказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

https://ria.ru/20250904/nachalnik-2039566834.html

https://ria.ru/20250904/krokus-2039528539.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус, следственный комитет россии (ск рф)