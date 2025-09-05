Посетители "Крокуса" не понимали, что совершается теракт
Посетители "Крокуса" не понимали, что в концертном зале совершается теракт
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске не понимали, что совершается террористический акт, они слышали хлопки и считали происходящее "недоразумением", сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса.
"В суде в ходе опроса люди сообщали, что слышали хлопки, не понимали, что случилось, что это теракт, считали происходящее недоразумением",- сказал собеседник агентства.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.