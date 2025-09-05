https://ria.ru/20250905/kreml-2039823693.html

Песков объяснил, почему экономике России нужно было притормозиться

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российской экономике нужно было притормозиться, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, мы сейчас притормозились, но нужно было притормозиться с тем, чтобы обеспечивать макроэкономическую стабильность", - сказал Песков, комментируя процесс охлаждения российской экономики. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

