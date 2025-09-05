https://ria.ru/20250905/kreml-2039823491.html
Песков назвал причины стабильной экономической ситуации в России
Песков назвал причины стабильной экономической ситуации в России - РИА Новости, 05.09.2025
Песков назвал причины стабильной экономической ситуации в России
05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономическая ситуация в РФ абсолютно стабильна благодаря работе кабмина страны и российского лидера Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Кто бы что ни говорил, на фоне такой глобальной экономической турбуленции, на фоне огромного количества ограничений, санкционных ограничений, которые действуют в отношении нашей страны, все-таки благодаря действиям правительства, благодаря действиям президента в стране ситуация экономическая абсолютно стабильная", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Песков назвал причины стабильной экономической ситуации в России
Песков: экономическая ситуация в РФ стабильна благодаря действиям правительства