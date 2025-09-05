https://ria.ru/20250905/kreml-2039823491.html

Песков назвал причины стабильной экономической ситуации в России

Песков назвал причины стабильной экономической ситуации в России - РИА Новости, 05.09.2025

Песков назвал причины стабильной экономической ситуации в России

Экономическая ситуация в РФ абсолютно стабильна благодаря работе кабмина страны и российского лидера Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T06:31:00+03:00

2025-09-05T06:31:00+03:00

2025-09-05T10:56:00+03:00

экономика

россия

владивосток

дмитрий песков

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039828918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa428eb26175fa638224b9c84e8771c8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономическая ситуация в РФ абсолютно стабильна благодаря работе кабмина страны и российского лидера Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Кто бы что ни говорил, на фоне такой глобальной экономической турбуленции, на фоне огромного количества ограничений, санкционных ограничений, которые действуют в отношении нашей страны, все-таки благодаря действиям правительства, благодаря действиям президента в стране ситуация экономическая абсолютно стабильная", - сказал Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/okhlazhdenie-2039822896.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Песков: "Экономическая ситуация в России абсолютно стабильная благодаря работе кабмина и президента" Экономическая ситуация в России абсолютно стабильная благодаря работе кабмина и президента, заявил Песков РИА Новости на ВЭФ. 2025-09-05T06:31 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, дмитрий песков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет