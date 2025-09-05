https://ria.ru/20250905/kreml-2039823328.html

В Кремле оценили ситуацию в российской экономике

В Кремле оценили ситуацию в российской экономике

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Текущая экономическая ситуация в России, несмотря на санкционное давление, позволяет властям строить планы развития на многие годы вперед, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал ситуацию в российской экономике абсолютно стабильной благодаря работе президента и правительства. "Она предсказуемая и дает возможность строить планы развития на многие годы вперед, чем правительство и занимается", - отметил Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

