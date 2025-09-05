Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили ситуацию в российской экономике - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 05.09.2025 (обновлено: 06:42 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/kreml-2039823328.html
В Кремле оценили ситуацию в российской экономике
В Кремле оценили ситуацию в российской экономике - РИА Новости, 05.09.2025
В Кремле оценили ситуацию в российской экономике
Текущая экономическая ситуация в России, несмотря на санкционное давление, позволяет властям строить планы развития на многие годы вперед, заявил в интервью РИА РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:31:00+03:00
2025-09-05T06:42:00+03:00
россия
владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823931_0:77:2791:1647_1920x0_80_0_0_076b71ddb1f647ac6b1f789a3988f925.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Текущая экономическая ситуация в России, несмотря на санкционное давление, позволяет властям строить планы развития на многие годы вперед, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал ситуацию в российской экономике абсолютно стабильной благодаря работе президента и правительства. "Она предсказуемая и дает возможность строить планы развития на многие годы вперед, чем правительство и занимается", - отметил Песков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823931_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_1e55625f38ea7a3b5802de16f246e6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, экономика
Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Экономика
В Кремле оценили ситуацию в российской экономике

Песков: экономическая ситуация в России позволяет властям строить планы развития

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Текущая экономическая ситуация в России, несмотря на санкционное давление, позволяет властям строить планы развития на многие годы вперед, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал ситуацию в российской экономике абсолютно стабильной благодаря работе президента и правительства.
"Она предсказуемая и дает возможность строить планы развития на многие годы вперед, чем правительство и занимается", - отметил Песков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Кремле анонсировали обширную программу Путина на ВЭФ-2024
29 августа 2024, 12:46
 
РоссияВладивостокДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала