Ключевая ставка в России будет снижаться, заявил глава ВТБ

Ключевая ставка в РФ будет снижаться, тренд идет к снижению, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2025.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ключевая ставка в РФ будет снижаться, тренд идет к снижению, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2025. "Я думаю, что тренд идет к снижению, он будет дальше снижаться", - сказал он, отвечая на вопрос про ожидания по ключевой ставке. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

