Рейтинг@Mail.ru
Ключевая ставка в России будет снижаться, заявил глава ВТБ - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 05.09.2025 (обновлено: 13:20 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/kostin-2039911997.html
Ключевая ставка в России будет снижаться, заявил глава ВТБ
Ключевая ставка в России будет снижаться, заявил глава ВТБ - РИА Новости, 05.09.2025
Ключевая ставка в России будет снижаться, заявил глава ВТБ
Ключевая ставка в РФ будет снижаться, тренд идет к снижению, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2025. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:37:00+03:00
2025-09-05T13:20:00+03:00
экономика
россия
владивосток
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039965660_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_51856d6df90734b5377342d6e584b71b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ключевая ставка в РФ будет снижаться, тренд идет к снижению, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2025. "Я думаю, что тренд идет к снижению, он будет дальше снижаться", - сказал он, отвечая на вопрос про ожидания по ключевой ставке. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039832918.html
https://ria.ru/20250904/stavka-2039550420.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039965660_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_62132dd4b23f27295a5e99e4eeecc2a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Ключевая ставка в России будет снижаться, заявил глава ВТБ

Костин: тренд по ключевой ставке в России идет к снижению

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБрифинг главы ВТБ Андрея Костина на ВЭФ-2025
Брифинг главы ВТБ Андрея Костина на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Брифинг главы ВТБ Андрея Костина на ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ключевая ставка в РФ будет снижаться, тренд идет к снижению, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2025.
"Я думаю, что тренд идет к снижению, он будет дальше снижаться", - сказал он, отвечая на вопрос про ожидания по ключевой ставке.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал об опасности резкого снижения ключевой ставки
07:14
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Глава Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Греф рассказал об ожиданиях от ключевой ставки
Вчера, 06:04
 
ЭкономикаРоссияВладивостокАндрей Костин (банкир)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала