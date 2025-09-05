https://ria.ru/20250905/kndr-2040093965.html

Минобороны России рассказало о поддержке со стороны КНДР

Минобороны России рассказало о поддержке со стороны КНДР - РИА Новости, 05.09.2025

Минобороны России рассказало о поддержке со стороны КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика будет поддерживать борьбу народа России за защиту суверенитета и интересы безопасности, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T20:11:00+03:00

2025-09-05T20:11:00+03:00

2025-09-05T20:11:00+03:00

в мире

россия

кндр (северная корея)

ким чен ын

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039320356_0:181:2916:1822_1920x0_80_0_0_d9152b65f120d93634b4f115316480ca.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика будет поддерживать борьбу народа России за защиту суверенитета и интересы безопасности, сообщили в Минобороны РФ. "Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией", - приводит министерство слова северокорейского лидера.

https://ria.ru/20250905/belousov-2040093249.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, кндр (северная корея), ким чен ын, саммит шос в китае в 2025 году