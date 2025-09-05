Рейтинг@Mail.ru
Минобороны России рассказало о поддержке со стороны КНДР - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/kndr-2040093965.html
Минобороны России рассказало о поддержке со стороны КНДР
Минобороны России рассказало о поддержке со стороны КНДР - РИА Новости, 05.09.2025
Минобороны России рассказало о поддержке со стороны КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика будет поддерживать борьбу народа России за защиту суверенитета и интересы безопасности, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T20:11:00+03:00
2025-09-05T20:11:00+03:00
в мире
россия
кндр (северная корея)
ким чен ын
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039320356_0:181:2916:1822_1920x0_80_0_0_d9152b65f120d93634b4f115316480ca.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика будет поддерживать борьбу народа России за защиту суверенитета и интересы безопасности, сообщили в Минобороны РФ. "Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией", - приводит министерство слова северокорейского лидера.
https://ria.ru/20250905/belousov-2040093249.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039320356_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_53e288b7da3576ff6f23c30f56c92c65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кндр (северная корея), ким чен ын, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Минобороны России рассказало о поддержке со стороны КНДР

МО: Ким Чен Ын заявил о поддержке России в борьбе за суверенитет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика будет поддерживать борьбу народа России за защиту суверенитета и интересы безопасности, сообщили в Минобороны РФ.
"Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией", - приводит министерство слова северокорейского лидера.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Белоусов оценил отношения между Россией и КНДР
Вчера, 20:06
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала