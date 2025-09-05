https://ria.ru/20250905/kndr-2040093965.html
Минобороны России рассказало о поддержке со стороны КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика будет поддерживать борьбу народа России за защиту суверенитета и интересы безопасности, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика будет поддерживать борьбу народа России за защиту суверенитета и интересы безопасности, сообщили в Минобороны РФ. "Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией", - приводит министерство слова северокорейского лидера.
