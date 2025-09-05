https://ria.ru/20250905/kitay-2039829336.html

Зампредседателя парламента Китая прибыл на пленарное заседание ВЭФ

Зампредседателя парламента Китая прибыл на пленарное заседание ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун прибыл на площадку пленарного заседания ВЭФ, передаёт корреспондент РИА Новости.Как ожидается, другими участниками сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

