Рейтинг@Mail.ru
Зампредседателя парламента Китая прибыл на пленарное заседание ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 05.09.2025 (обновлено: 07:07 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/kitay-2039829336.html
Зампредседателя парламента Китая прибыл на пленарное заседание ВЭФ
Зампредседателя парламента Китая прибыл на пленарное заседание ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Зампредседателя парламента Китая прибыл на пленарное заседание ВЭФ
Заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун прибыл на площадку пленарного заседания РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:59:00+03:00
2025-09-05T07:07:00+03:00
китай
вэф-2025
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039753429_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_c693e54eb2b6cc017e963d498ef41c23.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун прибыл на площадку пленарного заседания ВЭФ, передаёт корреспондент РИА Новости.Как ожидается, другими участниками сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039818657.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039753429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d0c57fd498a90685a91cac06b133475.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, вэф-2025, экономика
Китай, ВЭФ-2025, Экономика
Зампредседателя парламента Китая прибыл на пленарное заседание ВЭФ

Зампредседателя парламента Китая Ли Хунчжун прибыл на пленарное заседание ВЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкPаместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на полях ВЭФ-2025
Pаместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на полях ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Pаместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на полях ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун прибыл на площадку пленарного заседания ВЭФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, другими участниками сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Песков рассказал о выступлении Путина на ВЭФ
06:01
 
КитайВЭФ-2025Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала