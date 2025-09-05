Рейтинг@Mail.ru
06:07 05.09.2025 (обновлено: 06:49 05.09.2025)
Песков оценил прошедшие в Китае обсуждения по теме ШОС
китай
россия
шос
дмитрий песков
визит путина в китай
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал успешными прошедшие в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай обсуждения по теме взаимодействия РФ с ШОС и КНР."Что касается поездки в Китай, это уже скорее про геополитику, это про наши двусторонние отношения с Китаем и про геополитику, в целом. Это очень важные мероприятия, которые прошли - и саммит ШОС, и ШОС в расширенном формате ШОС+, и мероприятия, которые посвящены 80-летию Победы, и, непосредственно, двусторонний блок вопросов, который обсуждался с председателем Си. Одно из важнейших сейчас направлений для нашей страны. Очень серьезные вопросы обсуждались, и очень успешно", - сказал Песков в студии "Известий" на ВЭФ-2025.
китай
россия
китай, россия, шос, дмитрий песков, визит путина в китай
Китай, Россия, ШОС, Дмитрий Песков, Визит Путина в Китай
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал успешными прошедшие в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай обсуждения по теме взаимодействия РФ с ШОС и КНР.
"Что касается поездки в Китай, это уже скорее про геополитику, это про наши двусторонние отношения с Китаем и про геополитику, в целом. Это очень важные мероприятия, которые прошли - и саммит ШОС, и ШОС в расширенном формате ШОС+, и мероприятия, которые посвящены 80-летию Победы, и, непосредственно, двусторонний блок вопросов, который обсуждался с председателем Си. Одно из важнейших сейчас направлений для нашей страны. Очень серьезные вопросы обсуждались, и очень успешно", - сказал Песков в студии "Известий" на ВЭФ-2025.
КитайРоссияШОСДмитрий ПесковВизит Путина в Китай
 
 
