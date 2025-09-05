https://ria.ru/20250905/kitay-2039819296.html

Песков оценил прошедшие в Китае обсуждения по теме ШОС

2025-09-05T06:07:00+03:00

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал успешными прошедшие в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай обсуждения по теме взаимодействия РФ с ШОС и КНР."Что касается поездки в Китай, это уже скорее про геополитику, это про наши двусторонние отношения с Китаем и про геополитику, в целом. Это очень важные мероприятия, которые прошли - и саммит ШОС, и ШОС в расширенном формате ШОС+, и мероприятия, которые посвящены 80-летию Победы, и, непосредственно, двусторонний блок вопросов, который обсуждался с председателем Си. Одно из важнейших сейчас направлений для нашей страны. Очень серьезные вопросы обсуждались, и очень успешно", - сказал Песков в студии "Известий" на ВЭФ-2025.

Варвара Скокшина

