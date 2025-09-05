Китай решил разрабатывать широкофюзеляжный самолет, сообщил Чемезов

https://ria.ru/20250905/kitaj-2040102269.html

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ответ на вопрос о судьбе совместного проекта РФ и КНР. "Пока они решили сами делать", - сказал Чемезов журналистам. Ранее сообщалось, что Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.

