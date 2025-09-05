Рейтинг@Mail.ru
Китай решил разрабатывать широкофюзеляжный самолет, сообщил Чемезов
21:34 05.09.2025
Китай решил разрабатывать широкофюзеляжный самолет, сообщил Чемезов
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ответ на вопрос о судьбе совместного проекта РФ и КНР. "Пока они решили сами делать", - сказал Чемезов журналистам. Ранее сообщалось, что Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.
безопасность, россия, китай, сергей чемезов, ростех
Безопасность, Россия, Китай, Сергей Чемезов, Ростех
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов . Архивное фото
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ответ на вопрос о судьбе совместного проекта РФ и КНР.
"Пока они решили сами делать", - сказал Чемезов журналистам.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.
БезопасностьРоссияКитайСергей ЧемезовРостех
 
 
