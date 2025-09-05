Рейтинг@Mail.ru
Зампред парламента КНР призвал укреплять сотрудничество с Россией в туризме
09:10 05.09.2025 (обновлено: 11:02 05.09.2025)
Зампред парламента КНР призвал укреплять сотрудничество с Россией в туризме
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил о важности углубления взаимных обменов с РФ в различных сферах, в том числе в туризме, образовании, культуры и искусства. "Взаимные обмены и заимствования способствуют цементированию общего понимания. Душевное сближение между народами является фундаментом дружеских отношений между нашими странами... Наша культура влияет друг на друга", - отметил он. Ли Хунчжун подчеркнул, что традиционная дружба между КНР и РФ уходит корнями в прошлое. "Необходимо продолжать нашу дружескую историю, углублять взаимный обмен и обучение, наращивать сотрудничество в сфере туризма, образования, молодежи, культуры, искусства, постоянно облегчать взаимные поездки людей в целях углубления добрососедства и дружбы", - добавил он.
Зампред парламента КНР призвал укреплять сотрудничество с Россией в туризме

Ли Хунчжун призвал развивать сотрудничество с Россией в туризме и культуре

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил о важности углубления взаимных обменов с РФ в различных сферах, в том числе в туризме, образовании, культуры и искусства.
«
"Взаимные обмены и заимствования способствуют цементированию общего понимания. Душевное сближение между народами является фундаментом дружеских отношений между нашими странами... Наша культура влияет друг на друга", - отметил он.
Ли Хунчжун подчеркнул, что традиционная дружба между КНР и РФ уходит корнями в прошлое.
"Необходимо продолжать нашу дружескую историю, углублять взаимный обмен и обучение, наращивать сотрудничество в сфере туризма, образования, молодежи, культуры, искусства, постоянно облегчать взаимные поездки людей в целях углубления добрососедства и дружбы", - добавил он.
