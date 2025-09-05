https://ria.ru/20250905/kitaj-2039920340.html
Зампред парламента КНР призвал укреплять сотрудничество с Россией в туризме
Зампред парламента КНР призвал укреплять сотрудничество с Россией в туризме - РИА Новости, 05.09.2025
Зампред парламента КНР призвал укреплять сотрудничество с Россией в туризме
Заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:10:00+03:00
2025-09-05T09:10:00+03:00
2025-09-05T11:02:00+03:00
туризм
китай
россия
вэф-2025
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039883080_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d3130fb12a4e1821e173a6099467971.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил о важности углубления взаимных обменов с РФ в различных сферах, в том числе в туризме, образовании, культуры и искусства. "Взаимные обмены и заимствования способствуют цементированию общего понимания. Душевное сближение между народами является фундаментом дружеских отношений между нашими странами... Наша культура влияет друг на друга", - отметил он. Ли Хунчжун подчеркнул, что традиционная дружба между КНР и РФ уходит корнями в прошлое. "Необходимо продолжать нашу дружескую историю, углублять взаимный обмен и обучение, наращивать сотрудничество в сфере туризма, образования, молодежи, культуры, искусства, постоянно облегчать взаимные поездки людей в целях углубления добрососедства и дружбы", - добавил он.
https://ria.ru/20230812/daydzhest-1889621470.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039883080_444:0:1884:1080_1920x0_80_0_0_4dcb3373ded0fd7fe415a3f72c421f18.jpg
Ли Хунчжун: "Китаю и России необходимо наращивать сотрудничество в туризме"
Китаю и России необходимо наращивать сотрудничество в туризме, постоянно облегчать взаимные поездки, заявил на ВЭФ зампред парламента КНР Ли Хунчжун.
2025-09-05T09:10
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, вэф-2025, новости - туризм
Туризм, Китай, Россия, ВЭФ-2025, Новости - Туризм
Зампред парламента КНР призвал укреплять сотрудничество с Россией в туризме
Ли Хунчжун призвал развивать сотрудничество с Россией в туризме и культуре