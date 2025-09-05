https://ria.ru/20250905/kitaj-2039879391.html

В Китае заявили о готовности наращивать сотрудничество с Россией

В Китае заявили о готовности наращивать сотрудничество с Россией - РИА Новости, 05.09.2025

В Китае заявили о готовности наращивать сотрудничество с Россией

Китай готов наращивать сотрудничество с РФ и другими соседними странами, вместе обеспечивать региональную стабильность, заявил зампредседателя постоянного... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:10:00+03:00

2025-09-05T09:10:00+03:00

2025-09-05T09:10:00+03:00

в мире

китай

россия

владивосток

всекитайское собрание народных представителей

дальневосточный федеральный университет

военный парад в пекине в 2025 году

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039875153_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ce4f6e11b8b1c038d9dae89ba9028d14.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Китай готов наращивать сотрудничество с РФ и другими соседними странами, вместе обеспечивать региональную стабильность, заявил зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) Ли Хунчжун. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы готовы полноценно выявлять преимущества соседних стран, наращивать тесное и консолидированное сотрудничество со всеми странами региона, включая Россию... Мы готовы углублять политическое взаимодоверие и сопряжение политических интересов, вместе обеспечивать региональную стабильность", - сказал он, выступая на пленарной сессии ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/sistema-2039878338.html

китай

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, владивосток, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, военный парад в пекине в 2025 году, вэф-2025