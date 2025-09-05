Рейтинг@Mail.ru
В Китае заявили о готовности наращивать сотрудничество с Россией
09:10 05.09.2025
В Китае заявили о готовности наращивать сотрудничество с Россией
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Китай готов наращивать сотрудничество с РФ и другими соседними странами, вместе обеспечивать региональную стабильность, заявил зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) Ли Хунчжун. "Мы готовы полноценно выявлять преимущества соседних стран, наращивать тесное и консолидированное сотрудничество со всеми странами региона, включая Россию... Мы готовы углублять политическое взаимодоверие и сопряжение политических интересов, вместе обеспечивать региональную стабильность", - сказал он, выступая на пленарной сессии ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
В Китае заявили о готовности наращивать сотрудничество с Россией

Ли Хунчжун: КНР готова наращивать сотрудничество с РФ и другими странами

Заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Китай готов наращивать сотрудничество с РФ и другими соседними странами, вместе обеспечивать региональную стабильность, заявил зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) Ли Хунчжун.
"Мы готовы полноценно выявлять преимущества соседних стран, наращивать тесное и консолидированное сотрудничество со всеми странами региона, включая Россию... Мы готовы углублять политическое взаимодоверие и сопряжение политических интересов, вместе обеспечивать региональную стабильность", - сказал он, выступая на пленарной сессии ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
ЦБ России и Китая работают над облегчением системы расчетов, заявил Путин
