Украинцы вышли на майдан в Киеве из-за решения властей о ВСУ

2025-09-05T21:02:00+03:00
2025-09-05T21:02:00+03:00
2025-09-05T21:17:00+03:00
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Киеве на площади Независимости начался митинг против ужесточения ответственности военных за невыполнение приказа и самовольное оставление части, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Участники акции настаивают на необходимости принятия закона о военном омбудсмене как инструмента защиты прав военнослужащих и призывают власть отказаться от практики закручивания гаек в армии", — говорится в материале. Организаторы демонстрации заявляют, что новые законопроекты фактически уничтожают эффективный способ перевода военных после самовольного ухода из части в новые подразделения, вынуждая их возвращаться в прежние условия.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
Новости
ru-RU
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
В Киеве на площади Независимости начался митинг против ужесточения ответственности военных за невыполнение приказа и самовольное оставление части, сообщило украинское издание "Страна.ua
"Участники акции настаивают на необходимости принятия закона о военном омбудсмене как инструмента защиты прав военнослужащих и призывают власть отказаться от практики закручивания гаек в армии", — говорится в материале.
Организаторы демонстрации заявляют, что новые законопроекты фактически уничтожают эффективный способ перевода военных после самовольного ухода из части в новые подразделения, вынуждая их возвращаться в прежние условия.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.