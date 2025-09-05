Рейтинг@Mail.ru
Украинцы вышли на майдан в Киеве из-за решения властей о ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 05.09.2025 (обновлено: 21:17 05.09.2025)
Украинцы вышли на майдан в Киеве из-за решения властей о ВСУ
Украинцы вышли на майдан в Киеве из-за решения властей о ВСУ
В Киеве на площади Независимости начался митинг против ужесточения ответственности военных за невыполнение приказа и самовольное оставление части, сообщило... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Киеве на площади Независимости начался митинг против ужесточения ответственности военных за невыполнение приказа и самовольное оставление части, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Участники акции настаивают на необходимости принятия закона о военном омбудсмене как инструмента защиты прав военнослужащих и призывают власть отказаться от практики закручивания гаек в армии", — говорится в материале. Организаторы демонстрации заявляют, что новые законопроекты фактически уничтожают эффективный способ перевода военных после самовольного ухода из части в новые подразделения, вынуждая их возвращаться в прежние условия.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
Украинцы вышли на майдан в Киеве из-за решения властей о ВСУ

На майдане в Киеве началась акция протеста из-за законопроектов о ВСУ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Киеве на площади Независимости начался митинг против ужесточения ответственности военных за невыполнение приказа и самовольное оставление части, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Участники акции настаивают на необходимости принятия закона о военном омбудсмене как инструмента защиты прав военнослужащих и призывают власть отказаться от практики закручивания гаек в армии", — говорится в материале.
Зеленский заявил, что не остановит удары по энергоинфраструктуре России
Вчера, 19:15
Вчера, 19:15
Организаторы демонстрации заявляют, что новые законопроекты фактически уничтожают эффективный способ перевода военных после самовольного ухода из части в новые подразделения, вынуждая их возвращаться в прежние условия.

Мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
Медведев назвал Зеленского незаконным лидером Украины
Вчера, 18:48
Вчера, 18:48
 
